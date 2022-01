‘Ik heb 25.000 euro geleend van een bekende om mijn praktijk te starten’

Beeld Sophia Twigt

PASPOORT Naam: Marcel Pool

Leeftijd: 45

Werk: Fysiotherapeut

Inkomen: tussen de 2.000 en 2.500 euro netto

Vaste lasten: 1.300 euro

Boodschappen: 500 euro

Lening

Ik wilde zelf bepalen hoeveel tijd ik aan patiënten besteed en af en toe een wandeling met ze maken. Daarom heb ik in 2015 mijn eigen praktijk opgezet. Dat was spannend, want ik had 25.000 euro van een bekende geleend. Het móest dus lukken. Gelukkig heb ik het in vijf jaar terugbetaald.

Inkomen

Mijn inkomen wisselt per maand, maar ik keer mezelf meestal tussen de 2.000 en 2.500 euro uit, soms iets meer als ik op vakantie ga. Voor een groot deel van mijn inkomsten ben ik afhankelijk van zorgverzekeraars. Als praktijkhouder kun je kiezen of je daar contracten mee afsluit. Dat heeft veel voordelen, maar het nadeel is dat je dan gebonden bent aan het tarief dat ze per patiënt hanteren. Die blijven al jaren achter. Het kromme is: zorgverzekeraars willen de tarieven niet verhogen omdat we in hun ogen te veel patiënten behandelen. Terwijl ik zo veel mogelijk mensen help om mijn medewerker, huur van de praktijkruimte en andere kosten te kunnen dekken. Hierdoor voelt het vaak alsof ik klem zit en is er weinig ruimte voor groei.

Geldstrategie

Vorig jaar heb ik een huis gekocht. Omdat ik spaargeld had, hoefde ik maar 20 duizend euro van mijn ouders te lenen. Ik ben ze erg dankbaar voor die kans. Vanwege de hypotheek ben ik wat dieper in de cijfers gedoken. Verder ben ik er niet zo mee bezig. Ik geef het ook makkelijk uit. Bij de verbouwing van mijn huis koos ik vooral dingen die ik mooi vond, ook al waren die soms duurder. Maar de kwaliteit is goed, dus dan wil ik er best meer aan besteden. Ook aan vakanties geef ik redelijk wat uit. Ik heb geen auto, dat scheelt aan vaste lasten.

Marcel Pool: 'Bij de verbouwing van mijn huis koos ik vooral voor dingen die ik mooi vond, ook al waren die soms duurder.' Beeld Marcel Pool

Vroeger thuis

Mijn vader is bankier en komt uit een gereformeerd gezin. Zijn motto was: zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen. Hij dacht wel drie keer na voor hij geld uitgaf en was vrij behoudend. Ik ben echt degene uit onze familie die het makkelijkst geld uitgeeft. Al geef ik nooit meer uit dan ik heb. Dat is er goed ingestampt.

Wilt u ook vertellen over uw geldgewoonten? Mail naar geldportret@volkskrant.nl