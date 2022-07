‘Ik ben kleiner gaan wonen, omdat ik niet fulltime wil werken’

Sinds het moment dat ik besloot minder te werken, let ik meer op mijn geld Beeld Sophia Twigt

PASPOORT Naam: Robin van der Aa Leeftijd: 30 jaar Werk: loopbaancoach, freelance content creator en freelance docent op AMFI (Amsterdam Fashion Institute) Inkomen: gemiddeld 2.000 euro netto Vaste lasten: 900 euro per maand Boodschappen: 300 euro per maand Woonsituatie: samenwonend met vriend (militair)

Parttime

‘Ik werk als loopbaancoach en daarnaast ben ik freelance tekstschrijver en docent. Ik werk zelden meer dan 28 uur per week, het liefst verdeeld over vier dagen. Zodra ik meer werk, merk ik dat aan mijn fysieke en mentale gezondheid. Dan raak ik overprikkeld en voel ik me gesloopt. Ik heb wel een tijd fulltime gewerkt, in loondienst, maar toen was ik doodongelukkig. Ik moest vroeg de deur uit en als ik ’s avonds terugkeerde, had ik nergens meer puf voor. Dat wilde ik niet meer.’

Inkomen

‘Mijn inkomen schommelt per maand, maar het komt gemiddeld neer op 2.000 euro netto. Ik heb eens uitgerekend dat ik zo’n 1.000 euro meer kan verdienen als ik fulltime zou werken aan mijn bedrijf. Dan denk ik: wow, dat is veel geld. Het is niet dat ik geld niet belangrijk vind, natuurlijk zou ik best meer willen verdienen. Maar niet als dat betekent dat ik meer moet gaan werken. Vrijheid en me goed voelen is voor mij belangrijker dan meer geld.’

Bezuinigen

‘Sinds het moment dat ik besloot minder te werken, let ik meer op mijn geld. Ik begon met de makkelijke dingen: op aanbiedingen letten in de supermarkt, mijn sportschool-abonnement opzeggen. Ook kocht ik geen nieuwe telefoon toen mijn abonnement afliep, maar sloot ik een simonly-abonnement af. En als ik tegenwoordig met de trein ga, neem ik zelf iets lekkers mee, zodat ik niet op het station een snack koop. Natuurlijk is het wel eens jammer dat ik niet zo vaak uit eten kan als vriendinnen. Soms stel ik daarom voor om samen te koken.

‘Ook ben ik gestopt met mezelf verwennen met spullen. Ik kocht nóg een bodylotion, nóg een nagellakje; puur om me een momentje vrolijk te voelen. Tegenwoordig heb ik van elk verzorgingsproduct één potje of tube. Pas als het op is, koop ik een nieuwe.’

Slim shoppen

‘Hoewel ik er graag leuk en verzorgd uitzie, geef ik aan kleding nog geen 50 euro per maand uit. Op een vlooienmarkt vond ik laatst een superleuk colbertje, kostte twee euro!

‘Ik koop tegenwoordig af en toe iets via Vinted, dan speur ik naar items waar nog een prijskaartje aan zit. Nog duurzaam ook dus. Als ik toch de stad in ga, shop ik heel doelgericht. Ik koop alleen iets als ik het nodig heb of als ik het heel graag wil. Dus niet nóg een spijkerbroek, als ik al een paar fijne heb. In het pashokje maak ik een foto, zodat ik nog een paar dagen kan nadenken over de aankoop. Wil ik het écht hebben? Meestal vind ik het later toch niet zo leuk als ik dacht.’

Kleiner wonen

‘Mijn vriend en ik zijn onlangs verhuisd van een appartement van 110 vierkante meter in het centrum van Haarlem naar een appartement van 60 vierkante meter in een dorp. Doordeweeks ben ik alleen thuis – mijn vriend doet een interne opleiding bij defensie – dus het is groot genoeg. Het scheelt ons 500 euro per maand. Over een jaar of twee zouden we graag iets willen kopen. Mijn vriend zegt wel eens dat we door mij een lagere hypotheek kunnen krijgen; ik ben ondernemer én ik werk niet fulltime.’

Robin van der Aa kiest er bewust voor om parttime te werken, ook al moet ze dan meer op haar geld letten.

Vroeger thuis

‘Mijn ouders zijn gescheiden toen ik elf was. Dat was financieel lastig voor ze, al lieten ze dit zo min mogelijk merken. Ze betaalden bijvoorbeeld mijn rijbewijs en toen ik uit huis ging, kreeg ik een wasmachine. Toch heeft de situatie me er bewust van gemaakt dat ik niet financieel afhankelijk wil zijn van mijn vriend. Stel er zou iets misgaan met mij of mijn bedrijf, dan zouden we het even redden van één salaris, maar dat voelt niet goed. Je weet nooit wat er kan gebeuren.’

