Ga je naar je werk als je verkouden bent?

Als je een kantoorbaan hebt, ben je vaak wel in staat om bepaalde taken nog uit te voeren als je verkouden bent of griep hebt. En dat is niet per se slecht voor je. Beeld Matteo Bal

Een snotneus, hoofdpijn, misschien wat verhoging: ach, dat valt toch best mee? Wie voor de coronapandemie gewoon op kantoor verscheen met een verkoudheid, verkeert nu wellicht in tweestrijd. Het overheidsadvies is immers om de helft van de tijd thuis te werken en sowieso weg te blijven van kantoor bij klachten. Maar als enige niet fysiek aanwezig zijn bij een belangrijke vergadering of afspraak is erg onhandig.

De verleiding om paracetamol te slikken en toch in de vergaderruimte te gaan zitten, is groot. Bijna drie op de tien werknemers laat bij (coronagerelateerde) lichte klachten geen test doen en gaat gewoon naar het werk, blijkt uit het EenVandaag opiniepanel. De redenen: werknemers voelen zich bezwaard, willen niet aanstellerig overkomen of voelen groepsdruk, omdat collega’s wel aan het werk zijn.

Hoe erg is het om toch naar je werk te gaan als je niet helemaal fit bent? En wanneer ben je überhaupt te ziek om te werken?

Dit zeggen de experts

Om met de laatste vraag te beginnen: bij een verkoudheid of griep ben je niet snel ‘arbeidsongeschikt’, zegt Willem van Rhenen, bedrijfsarts bij Arbo Unie en hoogleraar bevlogenheid en productiviteit aan Nyenrode Business Universiteit. Als je een kantoorbaan hebt, ben je vaak wel in staat om bepaalde taken nog uit te voeren. En dat is niet per se slecht voor je; mensen die (gedeeltelijk) doorwerken knappen niet langzamer op dan werknemers die netflixend op de bank liggen.

Om te herstellen van verkoudheid of griep is de hele dag in bed liggen niet nodig, luidt ook het officiële advies van het Nederlands Huisarts Genootschap. De beste remedie: in beweging blijven. Geen zware fysieke inspanning – zeker niet bij koorts – maar af en toe een stukje lopen, zitten en regelmatig van houding wisselen.

Of je zín hebt om te werken terwijl je sniffend, met traanogen en hoofdpijn naar je scherm tuurt, is een tweede. ‘Maar als je puf hebt én je doet werk dat bij je past en voldoening geeft, dan kun je je daar mentaal juist beter door gaan voelen. En dat heeft weer invloed op je fysieke gestel,’ zegt Van Rhenen.

Toch is het tegenwoordig not done om naar je werk te gaan als je ziek bent. Niet vanwege je eigen gezondheid, maar omwille die van anderen. Van Rhenen: ‘Volg het overheidsadvies op en werk vanuit huis. Je weet niet altijd wat de medische status is van je collega’s. Misschien zijn ze kwetsbaar door immuunziektes, of is hun weerstand laag door een behandeling die ze krijgen.’

Ook Diana van Asten, zelfstandig HR- en verzuimadviseur, zegt dat het niet verstandig is om naar je werk te gaan. Zodat je collega’s niet aansteekt, maar ook omdat je op kantoor toch niet zo productief zou zijn, denkt ze. ‘Als je ziek bent, hoe actief zou je dan überhaupt mee kunnen doen in de meeting? Bovendien is het heus geen ramp om je een keer ziek te melden. Als je je niet goed genoeg voelt om bepaalde taken uit te voeren, dan is dat maar zo. Je bent niet onmisbaar. Sommige mensen maken zichzelf belangrijker dan ze zijn. Vooral leidinggevenden hebben daar een handje van.’

Wat doe je in de praktijk?

Niet naar kantoor gaan. Ook niet voor die ene vergadering of afspraak, aldus de experts. ‘Blijf thuis en pas eventueel je takenpakket aan’, zegt Van Rhenen. ‘Bij hoge koorts is het niet goed om zware fysieke arbeid te verrichten, omdat je lichaam dan niet kan herstellen. Maar je kunt prima mails lezen en beantwoorden als je daar energie voor hebt.’

Van Asten vult aan: ‘Aan die belangrijke vergadering kun je online meedoen. Stel voor dat je alleen luistert en dat je de volgende keer met jouw inbreng komt.’

Maar vinden collega’s je dan geen watje? En wat als je cruciale informatie mist, doordat je als enige niet fysiek aanwezig bent? ‘In een veilige werkcultuur hoef je niet bang te zijn dat je wordt ‘buitengesloten’ in een project’, zegt Van Asten. ‘Bespreek je gevoel daarom altijd met je collega’s of leidinggevende, ook al vind je dat spannend. Uiteindelijk heb jij er een rot gevoel over en moet je hier iets mee. En als je collega’s jouw gevoel niet serieus nemen, dan kun je daar je eigen conclusies aan verbinden.’ Van Rhenen: ‘En een belangrijk feit is dat de overheid van ons vraagt om thuis te blijven bij klachten. Als je dat advies opvolgt kan en mag niemand je dat verwijten.’

Hoewel doorwerken met een snotneus dus niet per se slecht is voor je eigen gezondheid, moeten er wel alarmbellen rinkelen als je geregeld beroerd bent. Mensen die lekker in hun vel zitten, worden volgens Van Rhenen niet vaak ziek, omdat ze een betere weerstand hebben. Vraag jezelf af hoe het kan dat je zo ontvankelijk bent voor virussen. Ging je steeds laat slapen? Heb je de laatste tijd veel stress ervaren?

Dat hoeft niet alleen door je werk te komen. Je mentale veerkracht kan ook minder goed zijn door privéproblemen of -zorgen, vult Van Asten aan. ‘Wees daar alert op, want dat kan een voorbode zijn van langdurig ziekteverzuim.’