Een goed thuiskantoor moet net zo gezellig zijn als je woonkamer

Beeld Matteo Bal

De werkkamer van koningin Máxima staat vol persoonlijke spullen, bleek vorig jaar tijdens haar gesprek met Matthijs van Nieuwkerk. Een zandloper op de schouw, een opvallende blauwe lamp van een beginnend kunstenaar aan de muur, een appelvormig gouden beeld op het bureau. En niet te vergeten de foto van haar man die ‘schalks’ kijkt, zoals de presentator haar toen leerde.

Wie zelf een thuiswerkplek inricht, doet dat waarschijnlijk iets soberder. Want je omringen met veel spullen is slecht voor de concentratie, toch? ‘Dat valt mee’, zegt Stefan van der Stigchel, hoogleraar cognitieve psychologie. ‘Afleiding komt door dingen die abrupt verschijnen, niet door een stapeltje boeken of rommel. Denk aan een telefoon die overgaat of de melding van een chatprogramma.’

Maak het júíst gezellig als je je op je werkplek wilt kunnen concentreren, adviseert hij. Dat zit zo: van verblijven in een fijne ruimte raak je gemotiveerd om te werken. En motivatie is cruciaal voor concentratie. Dat je op een slechte dag om de haverklap wordt afgeleid heeft daarmee te maken.

Vergeet het kantoor

De truc is om niet te denken dat je een kantoor inricht. Zie je werkplek als een verlengde van je woonkamer. ‘Daarom is de werkplek van koningin Máxima zo aantrekkelijk: het is gewoon een woonkamer waar toevallig een laptop staat’, zegt Theo-Bert Pot, die als interieurontwerper bij het tv-programma BinnensteBuiten regelmatig werkkamers van een make-over voorziet.

Vooral de ronde tafel in het midden van de werkkamer van de koningin zorgt voor een huiselijk gevoel, meent Pot. Ook gordijnen maken een ruimte knus. Die doen bovendien wonderen voor de akoestiek, net als een vloerkleed.

Weinig ruimte? Creëer dan toch een eigen plekje voor jezelf, met accessoires en doosjes om je spullen in op te bergen. Al is het maar een hoekje van de eettafel, zegt Roos Reedijk, interieurstylist, bekend van Kopen zonder kijken.

Ze tipt ook om de zintuigen te prikkelen, bijvoorbeeld met een bos bloemen. ‘Zelf word ik blij van mijn familie om me heen, dus ik heb veel fotolijstjes. Ook heb ik graag een stapel tijdschriften naast mijn bureau. Als ik even pauze wil of inspiratie nodig heb, blader ik daardoor en kom ik door de kleuren en patronen altijd weer op nieuwe ideeën.’

Blik op oneindig

Een andere manier om je zintuigen te prikkelen, is een fijn uitzicht. Opticiens raden bovendien aan om om elke twintig minuten minuten je ogen rust te geven door twintig seconden in de verte te turen.

Even mijmeren met de blik op oneindig is ook bevorderlijk voor de concentratie, zegt Van der Stigchel. Gewoon een paar minuten koekeloeren naar een vogel die een nestje bouwt. Maar pas wel op dat het uitzicht niet te afleidend is. Als je uitkijkt op een bushalte of drukke winkelstraat, is het lastiger je aandacht bij je werk te houden en kun je toch beter je bureau de andere kant op richten.

Gebruik je hele zitvlak

Hoewel politicus Winston Churchill en kunstenares Frida Kahlo erom bekend staan dat ze vanuit bed werkten, is een goede bureaustoel verstandiger. Uit onderzoek van vakbond CNV bleek vorig jaar dat 38 procent van de 1.235 thuiswerkende leden sinds de pandemie meer last heeft van schouder-, nek- of armpijn. ‘Vaak zitten die mensen aan een te hoge tafel, met hun stoel te laag, waardoor ze continu hun schouders optrekken’, zegt bedrijfsfysiotherapeut Michel Regoor.

Ergonomisch goed zitten begint bij het instellen van de stoel, het tafelblad pas je daarop aan. Je zit goed op je bureaustoel als je het hele zitvlak gebruikt, met je voeten plat op de grond. Zo voorkom je dat bloedvaten en zenuwen in je benen afknellen. ‘Vaak wordt een hoek van 90 graden aanbevolen. Maar ik vind het belangrijker dat je comfortabel zit’, zegt Regoor. ‘Als je niet lekker zit, weet je dat je iets moet veranderen.’ Is de tafel niet in hoogte verstelbaar? Stem dan de stoel af op de hoogte van het bureau. Met een voetenbankje of kussentjes kun je ervoor zorgen dat je toch goed zit. Gebruik altijd een losse monitor, toetsenbord en muis bij je laptop.

Hoe perfect je thuiskantoor uiteindelijk ook wordt: ga af en toe naar buiten. Het beste voor je gezondheid én concentratie is regelmatig pauzes nemen en bewegen. Regoor: ‘Beweeg elk half uur minimaal vijf minuten.’ Van der Stigchel vult aan: ‘En pak tijdens pauzes niet je telefoon, anders komt je brein nog steeds niet tot rust’.