De werklessen van Yvette van Boven: ‘Ik kom pas uit bad als ik een idee voor een nieuw gerecht heb’

Beeld Sophia Twigt

Dobberen in bad

‘Elke ochtend ga ik rond 8 uur in bad. Ik heb een slechte rug en dat bad is ooit begonnen als opwarming van de spieren. In bad lees ik de krant, drink ik een kop sterke koffie en bekijk ik mijn e-mail op de telefoon. Ik vind het een fijn idee dat de grootste brok aan vragen dan al is weggewerkt. Zodat ik kan ademhalen en beginnen met het echte werk. Ik kom pas uit bad als ik globaal een idee voor een nieuw gerecht heb. Dat is meestal binnen een uur, hoor, het is niet zo dat ik de halve dag in dat bad lig.’

Wie creatief wil zijn, moet gaan wandelen

‘Na het bad ga ik anderhalf uur buiten lopen met de hond. Als ik wandel, ontspant een deel van mijn hoofd en krijg ik vanzelf nieuwe ideeën. Je kunt niet creatief zijn als je niet even de boel kunt loslaten. Ik zie het als een soort ienieminivakantie die ik elke dag neem. En de hond moet toch uit. Toen mijn vorige hond stierf, en ik dus niet wandelde, werkte mijn hele systeem niet meer.’

Geen afspraken voor half 11

‘Ik ben een langzame opstarter. Ik spreek niet met iemand af voor half 11 ’s morgens. Dat ik mijn eigen tempo bepaal, vind ik belangrijk. Staat er in mijn agenda dat ik om half 11 een afspraak heb, dat is dus vroeg voor mij, dan is er een soort Rain Man in mij die zegt: does not compute. Waarschijnlijk was ik rond die tijd sowieso terug van mijn wandeling, maar het idee dat het móét...’

Je hoeft niet één ding te kiezen

‘Ik wist nooit wat ik wilde worden. Eerst wilde ik schilderen, toen beeldhouwen en daarna ontwerpen. Ik heb de kunstacademie gedaan en op een blauwe maandag de studie museologie. Uiteindelijk ben ik interieurarchitect geworden en had ik ook mijn eigen restaurant en cateringbedrijf. Nooit werd ik gelukkig van één ding. Na een tijd liep ik tegen een muur op en ging ik toch iets anders erbij doen. Ik kwam erachter dat niet één beroep honderd procent bij mij paste, dus heb ik heb mijn eigen werk uitgevonden. Daardoor lopen er vaak vier projecten door elkaar. Maak ik illustraties, zijn er opnames voor televisie en sta ik tussendoor te testkoken voor mijn nieuwe kookboek.’

Het is niet erg om een laatbloeier te zijn

‘Toen mijn vrienden al goede banen hadden, was ik nog aan het aanmodderen. Ik heb weleens huilend in een hoekje gezeten: hoe moet het nu verder? Pas op mijn 40ste viel alles op zijn plek. Dit is het pad dat ik heb bewandeld en ik ben blij dat ik de tijd kreeg. Het benauwt me om te zien hoe jonge mensen tegenwoordig zo snel alles moeten beslissen.’

Telefoon gaat uit op vakantie

‘Na mijn burn-out ben ik de signalen van vermoeidheid beter gaan herkennen. Dan word ik kortaangebonden en moet ik om alles huilen. Er kan gewoon niets meer bij. Op vakantie zet ik mijn computer en telefoon tegenwoordig uit. Nou ja, meestal. Het is de enige manier die werkt, anders word ik zo weer teruggezogen. Ik voel me namelijk vreselijk verantwoordelijk. In juli was ik op vakantie en moest ik nog een boek afmaken. Als ik toch halve dagen achter de computer zit, kom ik niet tot rust.’

Sla je inspiratiemomenten slim op

‘Als iets mij inspireert, maak ik direct een foto. Dat kan een verpakking zijn, vanwege de kleuren of het lettertype. Een schilderij in het museum, bloemen of een trui die iemand aan heeft. Mijn aantekeningen en foto’s stop ik in mapjes in de app Notities op mijn iPhone, die synchroniseert met mijn computer. Het moodboard voor mijn kookboek Home Baked bestond uit één ansichtkaart van een surrealistisch schilderij, Le Portrait van Magritte. Die heeft hier lang op de ijskast gehangen.’