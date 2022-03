‘De huurinkomsten van mijn tweede huis geven me rust’

‘Omdat ik de hele dag fysiek bezig ben – ik til zo 3.000 kilo aan materiaal op een dag in een kruiwagen – ben ik een grote eter en eten is niet goedkoop.’ Beeld Sophia Twigt

PASPOORT Naam: Stephan van Roemburg Leeftijd: 57 Werk: eigenaar hoveniersbedrijf Stevaro Inkomen: 2.400 netto per maand Vaste lasten: 1.300 euro per maand Boodschappen: 600 euro per maand Extra: huurinkomsten van appartement

Geldstrategie

‘Ik spaar voor ik iets koop, altijd al gedaan. Als tiener sprokkelde ik geld bij elkaar voor een brommer, door voor een tientje gras te maaien bij de buren. Als ik tegenwoordig een aankoop doe, vraag ik me af of ik het echt nodig heb. Ik overweeg inmiddels al een jaar om mijn tien jaar oude bestelbus te vervangen. Belastingtechnisch slim, want door zo’n uitgave voor de zaak hoef ik minder inkomstenbelasting te betalen. Maar er mankeert niks aan en een nieuwe kost een boel geld.

Alleen aan eten geef ik vrij veel geld uit zonder erbij stil te staan. Ik let niet op aanbiedingen in de supermarkt, ik koop gewoon wat ik nodig heb. Omdat ik de hele dag fysiek bezig ben – ik til zo 3000 kilo aan materiaal op een dag in een kruiwagen – ben ik een grote eter en eten is niet goedkoop. En ik koop niet eens gekke dingen; vaak aardappelen, vlees en groente. Eén keer per jaar eet ik bij een sterrenrestaurant, dat vind ik echt een feestje.’

Financiële rust

‘25 jaar geleden heb ik een appartement gekocht in Hilversum. Een paar jaar geleden ben ik verhuisd, het appartement is afbetaald en houd ik aan. De huurinkomsten bewaar ik voor mijn pensioen. Het huis geeft me financiële rust. Als er iets gebeurt met mijn bedrijf, kan ik het altijd verkopen en heb ik weer geld om van te leven.’

Investeringen

‘Je kunt geld beter investeren dan uitgeven. Daarom beleg ik als ik geld over heb, in verschillende fondsen. Van de dalende koersen trek ik me niets aan, ik beleg voor de lange termijn. Ook heb ik een tijdje gehandeld in garageboxen. Die kocht ik en verhuurde ik dan. De meeste garageboxen heb ik uiteindelijk met een leuke winst van de hand gedaan. Maar vlak voor het eurotijdperk heb ik een misser gemaakt. Ik kocht een garage voor 25.000 gulden, veel te veel geld bleek een paar jaar later. Daarom ben ik daarmee gestopt.’

Vroeger thuis

‘Als kind werd ik met een boodschappenlijstje en briefje van 100 gulden op pad gestuurd. Bij thuiskomst controleerde mijn moeder dan het kassabonnetje en het wisselgeld. Klopte het wel? Nog steeds vind ik het overzichtelijk om contant geld op zak te hebben. Dan geef ik nooit meer geld uit dan ik van plan was.’

Wilt u ook vertellen over uw geldgewoonten? Mail naar geldportret@volkskrant.nl