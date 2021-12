‘Dankzij nachtdiensten kan ik beter rondkomen’

Beeld Sophia Twigt

PASPOORT Naam: Marijn Ramp

Leeftijd: 27

Werk: Ic-verpleegkundige in opleiding

Inkomen: tussen de 1.900 en 2.100 euro netto

Vaste lasten: Rond de 1.000 euro

Boodschappen: 250 euro

Inkomen

‘Ik werkte als verpleegkundige op de afdeling vaatchirurgie in het Amphia-ziekenhuis in Breda toen ik werd gevraagd om te helpen op de ic. Het snelle nadenken, de technische handelingen en het intensief samenwerken met collega’s beviel goed. Sinds een een jaar volg ik de opleiding voor ic-verpleegkundige.

‘Pas na mijn opleiding krijg ik het inkomen dat hoort bij een ic-verpleegkundige. In het begin is het verschil klein; hoe langer ik er werk, hoe meer treden ik stijg op de salarisschaal. Terecht, want als ic-verpleegkundige heb je meer verantwoordelijkheden en verleen je intensievere zorg. Sowieso mogen de salarissen in de zorg hoger van mij. Ik hoor van best wat collega’s dat ze overwegen ander werk te gaan doen, vanwege het inkomen.’

Extra

‘Ik probeer extra nachtdiensten te draaien. Dat komt me beter uit met hockeytrainingen en -wedstrijden én ik krijg 45 procent meer salaris. Als ik mijn best doe, kan ik uitkomen op een nettosalaris van 2.100 euro per maand, zonder nachtdiensten verdien ik 1.900 euro netto.’

Geldstrategie

‘Het grootste deel van mijn salaris gaat naar de huur van mijn huis in Breda. Als ik geld overhoud, kan ik vrij impulsief zijn. Een paar jaar geleden heb ik bijvoorbeeld de Playstation 3 gekocht. En ik heb spontaan, op advies van een vriend, een groot deel van mijn spaargeld in crypto’s gestoken. Ik had geluk: zonder veel kennis heeft het me een leuk bedrag opgeleverd. Mijn spaarrekening heb ik opgeheven, ik kreeg toch geen rente. Verder is mijn strategie: hoe verder de maand vordert, hoe minder luxe ik eet.’

Financiële angst

‘Ik kan 500 euro rood staan, maar dat doe ik zo min mogelijk. Tijdens mijn studie hbo-verpleegkunde betaalden mijn ouders een deel van mijn huur en studie. Als ik mijn huur écht niet kan betalen, kan ik weer bij ze kan aankloppen, maar dat zou ik heel gênant vinden nu ik een fulltime baan heb. Ik probeer dat te allen tijde te voorkomen.’

Vroeger thuis

‘We deden nooit overdreven luxe dingen, maar er was ook geen gebrek aan geld. Af en toe gingen we uit eten of naar een concert. Over mijn jeugd mag ik niet klagen.’

