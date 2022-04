‘Dankzij de erfenis kon ik de hypotheek afbetalen’

‘Een slechte koop vind ik een koop waar ik veel tijd aan kwijt ben.’ Beeld Sophia Twigt

PASPOORT Naam: Veronique Kilian Leeftijd: 52 Werk: teamcoach bij een zorginstelling en zelfstandig organisatieadviseur, spreker en auteur Inkomen: 5.000 euro netto per maand Vaste lasten: 1.000 euro per maand Boodschappen: 400 euro per maand Extra: royalty’s uit haar boek Leidinggeven aan zelforganisatie. Een paradox? (2021)

Inkomen

‘Na 25 jaar als zelfstandig organisatieadviseur en trainer gewerkt te hebben, miste ik collega’s. Vooral de kneuterige dingen: een teamuitje, een kerstpakket krijgen, meedenken over een afscheidscadeau voor een collega. Daarom heb ik een jaar geleden een parttimebaan aangenomen voor drie dagen per week, als teamcoach bij een zorginstelling. Mijn baan is minder lucratief dan ondernemen, maar ik werk met leuke mensen en het voelt als een speeltuin; dat is ook veel waard.

Mijn eerste twee boeken heb ik in eigen beheer uitgegeven, dat was een behoorlijke investering. De vormgeving, de eindredactie, pr: ik moest het allemaal zelf regelen. Daarom geef ik mijn derde boek uit via een uitgever. We hebben afgesproken dat ik ongeveer 2 euro per boek krijg. Zowel in eigen beheer als met een uitgever geldt: een boek schrijf je vooral voor de publiciteit, niet om rijk van te worden.’

Geldstrategie

‘Een slechte koop vind ik een koop waar ik veel tijd aan kwijt ben. Ik geef liever meer geld uit aan iets waarvan ik zeker weet dat het goed is, dan dat ik een goedkoop exemplaar online bestel en het moet terugsturen, omdat het toch niet bevalt. Mijn laatste grote aankoop was een zit-stabureau. Ik heb er een gekocht dat ik bij anderen had gezien, wel zo makkelijk.’

Financiële angst

‘Omdat geld op de bank alleen maar geld kost, heb ik flink wat spaargeld belegd. Allemaal in groene fondsen, zodat ik de wereld mooier kan maken met mijn geld. Soms ben ik wel bang dat er een financiële depressie komt, zoals in de jaren dertig, en ik het geld kwijtraak.’

Lage lasten

‘Toen ik vorig jaar een erfenis van mijn ouders kreeg, heb ik mijn hypotheek afbetaald. Het geeft me veel rust dat ik geen hoge maandlasten heb. Volgens sommige hypotheekadviseurs was aflossen helemaal niet slim, omdat mijn geld dan vast zit in stenen. Maar als ik ooit met pensioen ga, verkoop ik het huis gewoon.’

‘Waar ik veel geld aan uitgeef? Apparatuur voor mijn podcast over werkgeluk. Ik vind het belangrijk dat het geluid goed is.’ Beeld Mirjam van der Linden

Vroeger thuis

‘Mijn moeder was huisvrouw, mijn vader werkte bij een verzekeringsmaatschappij. Ze waren altijd zuinig. Toen mijn vader aan het einde van zijn leven in een verzorgingshuis zat, maakte hij zich druk om de huur. Later bleek dat hij helemaal niet krap bij kas zat, maar hij het geld wilde bewaren. Een van de waarden van de Chinese cultuur is dat je iets achterlaat voor je kinderen. Ik ben mijn vader dankbaar voor zijn gift, want daarmee kon ik mijn hypotheek afbetalen en heb ik meer rust.’

