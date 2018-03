Van Hawaï tot Biaritz: de watergoden van Stephan Vanfleteren

Surfen gaat over de energie van iets groots omzetten in beweging. Fotograferen is precies het omgekeerde.



Fotograferen is beweging in iets kleins verankeren, het leven vastleggen in een kader. Ik ben absoluut een fotograaf en duidelijk geen surfer.



Wel had ik het privilege om lang en goed te kijken naar mannen en vrouwen die de oceaan in hun ziel dragen.



Ik fotografeerde ze niet in actie in de kolkende zee maar met hun voeten in het zand.