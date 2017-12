Slapen op een futon in een Japanse herberg

Slaap minstens één keer in een ryokan, een Japanse herberg. Het is er duurder dan in een hotelletje, maar dan schuifel je wel met een wapperende kimono over zachte tatamivloeren en slaap je op een futon. Je springt bloot in een gezamenlijk heetwaterbad voordat je misosoep en verse zee-egels gaat eten aan lage tafeltjes. Ryokans vind je vooral in de provincie, waar Japanners graag inchecken om te onthaasten. In Tokio combineert het nieuwe Hoshinoya oude tradities en modernisme op briljante wijze (vanaf 800 euro per nacht). Vele metrostops verderop biedt de funky Andon-ryokan smaakvolle tatami-kamertjes vanaf 45 euro per nacht.



Een goede website over reizen in Japan is: seejapan.co.uk