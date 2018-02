Psst, aan de zuidkant van de Alpen is het beter skiën

Niet voor niks investeren Alpendorpen de laatste jaren tientallen miljoen in zwembaden Noel van Bemmel

'Servus!' roepen bewoners als traditionele groet in Zuid-Tirol. We zitten in snelle liften en skiën op nieuwe huurski's over brede pistes. Ik vind dat ik best snel ga, maar een tiener met een hoge hoed op, haalt me achterstevoren in en grijnst. Vinden ze leuk in Gitschberg-Jochtal. De meeste bezoekers zijn Duitsers en Italianen. Een espresso kost 1,40 euro, warme vlierbloesemlimonade 2,50 euro en een bombardino (advocaat, cognac en slagroom) 3,50 euro. De zesdaagse skipas kost dit jaar 242 euro.



Het skioord richt zich voornamelijk op gezinnen. Geen winkels van luxemodemerken, geen bars met dj's en stampende skischoenen. Wel een paard met arrenslee om je naar een restaurant te brengen voor een avondje fondue. En dan teruglopen door het bos met een fakkel in je hand. Wat nog ontbreekt: een zwemparadijs waar kinderen na het skiën in kunnen springen. Niet voor niks investeren Alpendorpen de laatste jaren tientallen miljoen in zwembaden. Maar de betere hotels in Gitschberg-Jochtal hebben wel mooie spa's met saunameesters die aromatische olie op de kachel gieten en wapperen met hun handdoek.



Zelf ga ik liever paragliden. Na drie stappen vlieg je al, samen met een instructeur, met bergtoppen op schouderhoogte, geluidloos over de valleien van Zuid-Tirol.



gitschberg-jochtal.com