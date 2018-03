Pokémon Go spelen op een hondenpoepveldje, dát is pas genieten

De grote rage mag er een beetje af zijn, in de Zaanstraak is Pokémon nog steeds een ding. Zo staan er op een doordeweekse middag zeventig man - er zijn er die bij hun baas 'een tandartsje' voorwenden - op hun telefoon naar de augmented reality van Wormer te loeren. Wat voor de één een druilerig hondenpoepveldje is, is voor de Pokémonspelers een gym, waar je op invite tijdens een raid een legendarische muter uit generatie 1 kan vangen die uit een ei komt zetten. Dus. Naomi organiseert het een beetje: 'Het is hier supersociaal, al deze mensen ken ik echt alléén maar van Pokémon.' De niet gezellige spelers schijnen sowieso thuis te blijven. 'We hebben flink ruzie gehad met de spoofers, die spelen vanaf de bank met een een app die je gps misleidt. Kun je net doen of je erbij bent. Dan staan wij hier in real life in de stromende regen en gaan zíj klagen dat wij te vroeg instappen. Kom dan naar buiten met je luie reet!'