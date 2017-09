Overweeg eens naar het groene, Zuid-Afrikaanse Limpopo op vakantie te gaan

Als we voor de tweede keer onze minibus uit de modder moeten duwen, in de stromende regen, denk ik even: wat doen we hier in godsnaam? Limpopo kent al weinig trekpleisters en natuurwonderen - en had ik al gezegd dat het er veel regent? Maar juist daarom vindt het verkeersbureau dat we de noordelijkste provincie van Zuid-Afrika moeten zien en ervaren. Eens iets anders dan de glamour van Kaapstad, de joie de vivre van de wijnstreken en de drukte in het Krugerpark. Noem het detourism, waarbij je de avontuurlijke omweg neemt. Dus staan we met twee andere journalisten en onze chauffeur tot onze knieën in de blubber.



In het groene, landelijke Limpopo, grenzend aan Botswana, Zimbabwe en Mozambique, zie je glooiende heuvels vol gewassen als bananen, aardappelen, kool, citrusvruchten, mango's en noem maar op. Kampen ze in het zuiden vaak met droogte, hier is er nooit een tekort aan water. Of aan koeien, die geregeld het verkeer blokkeren. 'Als je er eentje raakt met de auto, wordt het vlees verdeeld onder de dorpelingen', vertelt gids Musa Matchume, als we op verkenning gaan. Wild is er niet echt, behalve bavianen. 'Niet voeren', adviseert Matchume, dan komen ze namelijk naar de lodges.



In Limpopo wonen verschillende etnische groeperingen. In tegenstelling tot Kaapstad en de wijnstreken, is hier 97 procent van de bevolking zwart. Volkeren als de Sotho, de Tsonga en de Venda hebben ieder hun eigen taal en tradities. De bevolkingsgroepen hadden het zwaar te verduren tijdens de Apartheid, vertelt de gids. 'Onder de Group Areas Act werden mensen gedwongen te verhuizen, omdat contact tussen de rassen verboden was.' Matchume is Tsonga, zijn vrouw Venda. 'Voor 1991 hadden we niet met elkaar mogen trouwen.'