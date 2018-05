Mijn hart ligt in Iran en in Nederland, maar mijn hoofd is meestal in New York

Mijn hart ligt in Iran en in Nederland, maar mijn hoofd is meestal een heel eind verderop. In New York om precies te zijn. Daar, in een toren van 52 verdiepingen, huist mijn belangrijkste opdrachtgever, The New York Times.



Alles is natuurlijk groot in Amerika. Het gebouw is niet alleen imponerend omdat het als een machtige pilaar de lucht insteekt, maar ook omdat binnen, vanachter een batterij van cubicles, vierkante kantoorwerkruimtes, keiharde journalistiek wordt bedreven. Iedereen, zeker in Amerika, respecteert en vreest The New York Times.