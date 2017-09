Is het verwerken van de dood makkelijker voor gelovigen?

Kwaad zijn op God, ik zou er in het Arabisch niet eens de woorden voor weten

Kwaad zijn op God, ik zou er in het Arabisch niet eens de woorden voor weten. Voor mij is dit de eerste keer dat ik met een atheïst gesprekken voer over de dood. En ik begin me af te vragen of het verwerken van verlies niet makkelijker is voor gelovigen. Als er bij ons iemand overlijdt, is het eerste wat we zeggen: 'We behoren toe aan God en tot hem keren we terug.' Dat klinkt voor mijn buurvrouw als complete onzin. Maar mij biedt het troost wanneer ik denk aan overleden dierbaren; zij zijn nooit van mij geweest, dus ik kan niet over hen spreken als verloren bezit. Het zijn voorbijgaande reizigers die nu een station verder zijn. En hoewel ik hoop dat mijn trein nog wat vertraging heeft, haak ik ooit ook graag weer bij ze aan. Het is een vage gedachte die het verdriet niet minder maakt, maar wel helpt bij de acceptatie.



Ik moet denken aan mijn oma die vorig jaar is overleden. Een vrouw die veel pijn met zich meedroeg, maar altijd 'Alhamdoelillah' (dank aan God) bleef zeggen. Ze moest drie kinderen begraven; twee verloor ze onlangs, waarbij ze het moeilijk vond dat zijzelf als oude oma verder moest, terwijl haar kinderen hun gezinnen achterlieten. Het derde kind had ze al verloren in een ver verleden, toen ze als jonge vrouw leefde op het Marokkaanse platteland. Weinig mensen weten überhaupt van het bestaan van het jongetje dat ze direct na de geboorte had moeten begraven. Ze vertelde me er eens over, toen we in huis de schaduw opzochten tegen de hete middagzon en iedereen siësta deed. Wij konden niet slapen en kletsten wat; ik had haar gevraagd naar het leven vroeger. Toen vertelde ze over de keer dat ze tijdens het vermalen van graan weeën kreeg. Er was niemand in de buurt en een telefoon hadden ze in die tijd niet. In haar eentje beviel ze van een jongetje dat geen adem kon halen. M'n oma vertelde hoe ze hem lang vasthield en een naam gaf, om vervolgens buiten een kuil te graven waarin ze hem begroef. Ik was verbijsterd, vroeg hoe ze dat allemaal in haar eentje had kunnen opbrengen. Ze antwoordde dat ze niet alleen was geweest omdat God haar kracht had gegeven. Het verlies van haar baby had ze vreselijk gevonden, maar hij was kennelijk niet voor dit leven bestemd geweest.