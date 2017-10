Ik gaf de nieuwe collega een sympathieke knipoog en dacht: ik maak je kapot

Mijn hartslag resoneerde in mijn bureaustoel en via de bureaustoel in de vloer waardoor er een geluid ontstond dat op het in de grond slaan van een heipaal leek

Maar soms lopen de zaken helemaal verkeerd. Want nadat ik vorige week mijn kakelverse collega Rob op ironische wijze de hand had geschud, deed hij een stapje terug, bekeek mij keurend van top tot teen en sprak de volgende woorden: 'Nou ik zie het al, jij bent ook geen makkelijke.' In mijn schrik schaterde ik het uit en tijdens mijn geschater verwijderde ik mezelf langzaam achteruitlopend uit de situatie. Ik wankelde naar een flexbureau, ik viel neer op de flexbureaustoel, ik werd eraf gegooid door een flexcollega, bewoog me naar een ander flexbureau, werd naar links geduwd door een andere flexcollega en viel bovenop het derde flexbureau in de kamer - waarbij ik me trouwens nog lelijk bezeerde aan het fotolijstje met zijn gezin erin dat flexcollega 3 daar had neergezet. Mijn hart bonsde. Ik moet zeggen: het was een regelmatige hartslag maar hij resoneerde in mijn bureaustoel en via de bureaustoel in de vloer waardoor er een geluid ontstond dat nog het meest op het in de grond slaan van een heipaal leek. Ik keek om me heen. Niemand leek ervan onder de indruk.