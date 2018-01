De truc bij doordenkkleren is om ze gewoon eens te passen

Zo halverwege de maand januari is een zekere moedeloosheid onvermijdelijk. Afgelopen maandag was het zelfs Blue Monday, officieel erkend als de meest deprimerende dag van het jaar. Het is nog steeds koud en donker, maar dan zonder kerstverlichting en wie al goede voornemens had, heeft ze nu wel ongeveer opgegeven. Op korte termijn ziet het er ook niet uit dat het er snel vrolijker op wordt, want de maand januari mag dan gewoon 31 dagen tellen, de gevoelsduur is minimaal het dubbele. Ook bij het dagelijkse aankleden kan moedeloosheid toeslaan. Die winterkleren die we al maanden dragen beginnen te vervelen en het is nog lang geen tijd voor leuke zomerkleren. Onze garderobe heeft een nieuwe impuls nodig en omdat we die nog niet kunnen halen uit frisse zomerjurkjes of korte broeken zullen we het ergens anders in moeten zoeken. In hetzelfde repertoire aan winterkleren van broek, trui en rok, maar dan bijvoorbeeld met een gekke vouw hier of een onverwachte plooi daar. Het zijn die items die je in de winkel meestal links laat liggen omdat ze er zonder mens erin eerlijk gezegd niet altijd even aanlokkelijk uitzien. Ze kunnen wat weg hebben van een ingewikkeld bouwpakket en hebben soms ook wat aanstellerigs. De truc bij dit soort doordenkkleren is om ze gewoon eens te passen, want pas dan, met een driedimensionaal lichaam erin, komen al die plooien en vouwen tot leven en kunnen ze een verrassende draai en schwung geven aan een verder doodnormale kleer. Plooien op onverwachte plekken zijn ook in staat om bepaalde kledingstukken flatteuzer te maken. Een rok in een dikke wollen of bouclé stof bijvoorbeeld, heeft als-ie rechttoe rechtaan wordt gedragen nogal de neiging om als een huis te zitten. Met een paar strategische plooien of een asymmetrische coupe wordt het meteen een stuk minder robuust en komt er meer beweging in het geheel. Voor wie dit soort experimentele origami te veel polonaise aan het lijf is, zijn er natuurlijk altijd nog de bandplooibroek en de plooirok. Nee, niet schrikken, die twee oude en voorheen tuttige bekenden zijn helemaal terug en hebben alle stoffigheid van zich afgeschud.