De plastic soep uit de oceaan, maar dan esthetisch verantwoord

Tien jaar geleden hoorde Schaap voor het eerst over de plastic soep die rondzwerft in de zeeën. Ze moest ervan huilen. Toen ze in 2012 naar Zuid-Afrika vertrok en in Kaapstad ging wonen met haar man en zoon, zag ze enorme hoeveelheden plastic op Sandy Bay liggen ('Het leek wel confetti'). Daar begon haar project Plastic Ocean. Ze vindt van alles op haar strandjutsessies. Van verkleurde rietjes en schoenzolen tot aanstekers, wattenstaafjes en 'colaflessen die eruitzien alsof ze door een haai uit elkaar zijn gescheurd'.



De kleurige pastelbeelden van Schaap gaan de hele wereld over, verpakt in karton en papier. Schaap: 'In alles wat ik doe, probeer ik de goede keuze te maken.' De gevolgen van het lozen van plastic wil ze graag overbrengen aan de bewoners van Kaapstad. Dat doet ze door posters van haar foto's op te hangen in bushokjes en samen met de buurtbewoners afval op te ruimen. Die acties zijn hard nodig volgens de fotograaf. 'In de townships is het besef van de effecten van plastic op het milieu nihil.' Bovendien is de werkloosheid er hoog. Ze zou daarom willen dat ze de inwoners zou kunnen inhuren om plastic te zoeken.



Schaap werkt naast het project al jaren als commercieel fotograaf. Voorheen voor bijvoorbeeld Pampers, nu voor het Oranje Fonds en KPN. Of dat een gewetenskwestie oplevert? 'Nee. Ik zou graag alleen aan dit project willen werken, maar ik moet ook eten.' Ze voelt zich thuis in Kaapstad, in hun huis dat uitkijkt op de zee. Ze wil blijven reizen om in andere landen ook te kunnen schatzoeken. 'Ik zou dit mijn hele leven wel willen doen.' Plastic puin is er genoeg.



plastic-ocean.net