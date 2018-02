De gitaar is nooit tekortgekomen in het leven van Wim

Wim Reijnen (49) 's Hertogenbosch

Hoewel het leven van Wim niet op alle vlakken even gedisciplineerd is verlopen, is zijn gitaar nooit wat tekortgekomen. 'Ik zeg altijd: ik ben met één voet in de Maas en met één voet in de Efteling geboren, maar in goede en in slechte tijden, ik speel altijd een uur per dag. Dat is een enorme houvast in mijn leven. Ik heb laatst uitgerekend dat ik in mijn leven 15 duizend uur gitaar heb gespeeld. Nou, dan kun je het wel een beetje, hoor.' De andere houvasten in huize Reijnen zijn Rocco (een hoogbejaarde labrador) en Bram (een held op sokken die al schrikt van het geritsel van een zakje, maar die gevangen zit in het lijf van een vechthond). Wim is zijn gitaarervaring nu aan het verzilveren op het podium, want hij speelt in de voorstelling Hunker. 'Een waanzinnige ervaring. Eerst de zenuwen, dan de kick van de voorstelling en zielsgelukkig naar huis met wéér een bos bloemen. Ik heb vorige week een heel stel vazen moeten bijkopen.'