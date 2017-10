Brienen den Hartog is ieder weekend aan het tractor pullen

Een bekertje voor de 3de plaats en een bolchrysant was niet wat Brienen had verwacht van zijn rit in de 3,6 Supersport bij Tractorpulling Meerkerk. In de Formule 1 van de agrarische sector hádden ze de eerste plek kunnen pakken, maar de baan had vettere klei dan verwacht.



'Iedereen hier is bloedfanatiek, maar het is ook één grote club. Onze grootste concurrent had vanochtend sleuteltje 32 nodig voor een V-snaar van de dynamo die eraf lag. Hadden ze niet.