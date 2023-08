Zwijgende en knikkende mannen worden bijzonder serieus genomen – en dat is soms best een voordeel

Tot verwarring van velen ben ik op dit moment met mijn ex-vriendin op vakantie. Blijkbaar zijn vakanties uitsluitend voor mensen die zich strikt romantisch of vriendschappelijk tot elkaar verhouden, hoewel ik me afvraag hoe logisch dat is. Zelf heb ik vakantievieren altijd ervaren als het bewust opzoeken van complexiteiten – in praktische zin, maar ook die van de onderlinge relaties. In die zin kun je misschien het beste inzetten op een vakantiepartner bij wie die complexiteiten reeds de boventoon zijn gaan voeren.

We hebben een huisje gehuurd in de buurt van Aix-en-Provence, waar tot mijn eigen verwarring de tuin, het zwembad en vrijwel iedere andere faciliteit die in de advertentie werden genoemd niet van ons bleken te zijn. Eerder van iedereen, een term die ik dan weer niet voorbij had zien komen in de omschrijving. De reden voor deze verwarring is dat ik eigenlijk niet zo goed Frans spreek – een tweetalige vriendin herlas achteraf de advertentie en sprak van een voor veganisten ingerichte commune. Op de een of andere manier vergeet ik dit telkens: pas wanneer ik bij aankomst een gesprek wil beginnen, realiseer ik me dat ik een volstrekt ontoereikend vocabulaire tot mijn beschikking heb.

Zomercolumnist Tobi Lakmaker is auteur. In 2021 verscheen van Lakmaker de roman De geschiedenis van mijn seksualiteit.

Veel mensen leggen zich hier op een gegeven moment bij neer en schakelen over naar een taal waarin ze zich wel verstaanbaar kunnen maken. Ik niet. Dat levert vaak penibele situaties op, zoals een middag in Parijs waarop ik ernstige uitdroging verkoos boven het mogelijkerwijs maken van een grammaticale fout bij de bestelling van een Fanta.

Hoewel het voor de hand liggend is om die overmatige fixatie op taal te wijten aan mijn beroep, vraag ik me af of dat de reden is. Eerder denk ik dat het verband houdt met het bestaan van een andere taal – die tussen mannen en vrouwen.

Zoals de meeste transmensen heb ik meerdere verschijningen gekend. Bij iedere verschijning bleek een andere leefwereld te horen, een wereld waarvan de details vaak pas zichtbaar werden wanneer de volgende zich alweer had aangediend. Sinds kort word ik vrij unaniem gelezen als man, waar ik tot mijn 20ste gelezen werd als vrouw. In de acht tussenliggende jaren begaf ik me in een merkwaardig schemergebied: een androgyne wereld waarin je haast iedereen kunt zijn maar eenduidige herkenning permanent uitblijft.

Die herkenning, hoe ogenschijnlijk triviaal ook, is een bestaansvoorwaarde – een die alle mensen die zich tussen het een en het ander begeven vrij voortdurend wordt ontzegd. Het is een beetje zoals Frans, maar dan in een volledig Franstalige wereld: de enige weg naar verstaanbaarheid.

De afgelopen jaren merkte ik hoe er met name in het buitenland dwars door me heen werd gekeken, zodanig dat ik soms zelf vergat te bestaan. Het enige touw dat er naar mijn idee nog uit te werpen viel naar die externe realiteit was taal, gesproken taal, met de daarop volgende doodsangst dat ik ook daar weer in zou falen.

Wie maar lang genoeg bang is om te spreken, zwijgt. Zo beweeg ik me nu al een tijd door de veganistische commune: zwijgend en knikkend, met het recente voordeel dat zwijgende en knikkende mannen bijzonder serieus worden genomen. Bovendien bleken we ook hier overheen gelezen te hebben, maar in de commune staat meditatie centraal. Dus draait het momenteel vooral om ademen, en weg bewegen van alle onderlinge complexiteiten.