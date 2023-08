‘Zou ze me als een vader zien? Dat zal toch niet. Een vader verliefd op zijn dochter, dat is onfatsoenlijk’

Beeld Max Kisman

Edmond (84): ‘In gedachten noemde ik haar het zwaaimeisje. We zwaaiden al langer dan twee jaar naar elkaar, in het begin leefde mijn vrouw nog. Het gebeurde een paar keer per week, als ze voorbij mijn raam liep, op weg naar haar werk. Ik kende alleen haar gezicht, dat een vragende uitdrukking had. Ze had donker haar en voor zover ik van een afstandje kon zien, donkere ogen. Ik zwaaide ook naar anderen vanaf mijn stoel voor het raam, maar zij sprong eruit. Ik zag haar alleen als ze op weg was naar haar werk, iets voor negenen, op de terugweg koos ze kennelijk een andere route.

De liefde van nu is een rubriek in Volkskrant Magazine over seks en relaties.

‘Op een dag, dit voorjaar, liep ze weer voorbij en zonder erbij na te denken stond ik op en opende de voordeur: ‘Kom er even gezellig in’, zei ik, ‘wij zwaaien al zo lang naar elkaar.’ Ze reageerde verrast en liep zonder aarzelen het tuinpad op. ‘Dat vind ik wel leuk’, zei ze, ‘maar lang heb ik niet, want ik moet naar mijn werk’, en ze wees naar het enorme kantoorgebouw aan de overkant van de straat.

‘Toen ze mijn woonkamer binnenkwam, gebeurde er iets wat ik niet eerder had meegemaakt. Ik werd overrompeld door een heel sterk gevoel. Al die jaren was ze niet meer dan het zwaaimeisje geweest, ik kan me bijvoorbeeld niet herinneren dat ik ’s ochtends wakker was geworden en me naar het raam had gehaast om haar te kunnen zien. Ik heb nooit fantasieën over haar gekoesterd en wanneer ze langskwam, stak ik in herkenning mijn hand in de lucht, om dan weer verder te lezen in de krant. Maar nu ze naast me op mijn bank zat, leek het alsof de ruimte werd gevuld door warmte en opwinding en mij de adem werd ontnomen.

Kus op het voorhoofd

Ik bleef zitten, zag de ogen van dichtbij, ze waren inderdaad heel donker. Als vanzelf sloeg ik een arm om haar heen. Ik dacht niet na. Bood ik haar koffie aan? Dat denk ik niet. Als je verliefd bent, drink je toch helemaal geen koffie? Vond ze het goed als ik haar een kus op het voorhoofd gaf, vroeg ik. Dat vond ze goed. Wel zei ze: ‘Als je maar geen rare dingen doet.’ Natuurlijk niet. Het idee! Een kus op het voorhoofd was de ultieme liefdesverklaring binnen de hoofse liefde in de Middeleeuwen.

‘Ik moet ooit weleens eerder verliefd zijn geweest, maar dat kan ik me niet herinneren. Plotsklaps beefde ik van verrukking. Mijn hand rustte korte tijd op haar schouder, toen moest ze gaan. Ze stelde geen vragen, ik stelde vragen. Ze had een vriend, maar toch beloofde ze nog eens langs te komen. Ik had niet in de gaten dat zij zo jong was en ik zo oud. Niet dat ik vol bravoure dacht: veertig jaar leeftijdsverschil, wat doet het ertoe? Nee, ik stond er gewoon niet bij stil. In mijn verliefde hoofd waren we even oud. Leeftijd leek een bagatel vergeleken bij al die overweldigende emoties. Ik was niet langer 84 en zij 40, we waren beiden leeftijdsloos.

‘Later die dag belde ik mijn kinderen om te vertellen wat me was overkomen. Maar zij deelden mijn enthousiasme niet, ze vonden mij stijlloos: pap, walgelijk, zo’n jonge vrouw en ze heeft een vriend. Ze wilden er niks over horen en eisten dat ik haar niet meer zou zien.

Genesteld

‘Diezelfde week is het zwaaimeisje nog een paar keer binnen geweest. Telkens voor haar werk een kwartiertje. Ik zei tegen haar: ‘Ik ben verliefd op je, jij ook op mij?’ ‘Nee’, antwoordde ze, ‘ik vind je gewoon een aardige man.’ En tegen het einde van de week zei ze: ‘We moeten het nu maar gaan afbouwen’, en ik gaf haar groot gelijk. Ik snapte niet dat ik voor haar een oude kerel was, nog steeds niet. Daarnaast had ze natuurlijk die vriend.

‘Als ze binnenkwam, gaf ik haar een kus op de wang. ‘Wat fijn dat je er weer bent’, zei ik. Dan praatten we wat. Ze vertelde bijvoorbeeld dat het heel druk was op haar werk, en dat ze niet meer zo vaak kon langskomen. Dat ze een tijdje ging werken in een andere stad. Ik heb haar nu maanden niet meer gezien. Ze heeft natuurlijk helemaal geen tijd voor die flauwekul. Ik zocht haar aandacht, niet andersom. Maar intussen heeft ze zich genesteld in mijn hoofd. Iedere ochtend word ik wakker met de gedachte aan haar. Stel je niet zo aan, Edmond, spreek ik mezelf toe, je bent een oude vent. Zou ze me als een vader zien? Maar nee, dat zal toch niet. Een vader verliefd op zijn dochter, dat is onfatsoenlijk. Mijn eigen dochter zei: ‘Schrijf alles maar in je dagboek.’ Dat heb ik gedaan en toen ik het zwaaimeisje enkele passages liet lezen, gaf ze me het schrift terug zonder een woord te zeggen.

Berichtjes

‘Behalve die kussen is er nooit iets gebeurd wat gevolgen zou kunnen hebben. We hebben elkaars mailadres en soms sturen we elkaar een berichtje. Ik schrijf zelden iets over mijn gevoelens, alleen over wat ik die week heb meegemaakt. De eerste keer begon ik met ‘Lieve’, maar nu laat ik een aanhef geheel achterwege. Ze liet me laatst weten dat ze druk was met het nieuwe huis van haar vriend. Dat kan ik me voorstellen, schreef ik terug. Een huis opknappen is erg vermoeiend, dat weet ik.

‘Eén keer mailde ik dat mijn gember op was en ik dus niet, zoals gewoonlijk, mijn zaterdagse gemberpannenkoeken kon bakken. Toen stond ze de volgende dag voor de deur met een nieuwe pot. Later schreef ze: nu weet ik waar ik die voortaan kan kopen. Dat vond ik een verdomd lastige mededeling. Potverdorie, ze wilde toch afbouwen? Ik word binnenkort 85, al denk ik dat ik een iets jongere uitstraling heb. Ik zit nog steeds iedere ochtend om 9 uur voor het raam, klaar om te zwaaien. Maar teleurgesteld als ze niet langsloopt, ben ik niet. Ik geef haar groot gelijk, natuurlijk komt ze niet meer. Dit is hoe het moet gaan, ik moet haar loslaten. De kinderen zeggen het ook: hou nu maar eens op.’