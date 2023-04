Zo zoekt u een duurzame stof uit voor uw meubelbekleding: eentje die niet alleen mooi is, maar ook lang meegaat

stof Beeld Willemien Ebbinge

Eerder kwamen in deze rubriek al de afwegingen voorbij die u kunt maken bij het kiezen van een duurzame bank. Maar zodra het gaat over een nieuwe aanschaf, is het milieubewuste advies dikwijls: kies voor tweedehands, besluit te repareren of ga voor een product dat dichtbij is geproduceerd. Mocht u thuis daarom nog een geliefde bank of comfortabele stoel hebben staan die u niet de deur wilt wijzen, maar die wél een opfrisser of nieuw kleurtje kan gebruiken, dan is de middenweg: stofferen. Maar hoe kiest u voor degelijke meubelbekleding en welke stoffen komen eigenlijk nog van dichtbij?

Hoewel de textielindustrie in Nederland vanaf de jaren zestig aanvankelijk langzaam en later steeds sneller het loodje legde vanwege de concurrentie met lagelonenlanden, betekent dat niet dat er helemaal geen innovatieve materialen meer in Nederland worden bedacht of geproduceerd. In Tilburg, waar in 1950 nog 54 procent van de Nederlandse textielfabrieken gevestigd was, sloot de laatste wolwasserij in 1983 en leeft de sector vooral nog voort in het Textielmuseum.

Toch is de stad ook de vestigingsplaats van een duurzame textielfabriek. Het Nederlandse Febrik, dat sinds 2018 onder het Deense textielmerk Kvadrat valt, produceert er stoffen. Binnen de muren van de fabriek is het de bedoeling dat er zo min mogelijk verloren gaat: de restwarmte die vrijkomt als de zeventig rondbreimachines staan te draaien, wordt gebruikt om het gebouw te verwarmen. Creatief directeur Renee Merckx legt uit hoe doorgaans ontzettend veel water wordt gebruikt en verspild bij het wassen van stoffen. Denk aan uw eigen wasmachine die volloopt, maar dan op industriële schaal. Bij het ontwikkelen van de dubbelgebreide ‘Mizmaze’-stof werd dan ook meteen een nieuwe, waterbesparende techniek geïntroduceerd. De stof wordt in een speciaal waterbad geweekt in plaats van gewassen, waardoor er een grote hoeveelheid water wordt bespaard: zo’n 80 tot 95 procent. Het overige water wordt gefilterd en hergebruikt.

Stof 'MizMaze' van Kvadrat Febrik.

Stof 'MizMaze' van Kvadrat Febrik. Beeld

Slijtageslag

Op het materialenpaspoort van de nieuwe collectie meubelstoffen van het in Amsterdam gevestigde ByBorre leest u ook hoeveel water er is bespaard en waar de garens vandaan komen. Zo wordt de volledige route van het ruwe materiaal tot het eindproduct in kaart gebracht. Die transparantie is uniek, legt business director Jeroen Panders uit. Zo kunt u bij wijze van spreken het katoenveld bezoeken, waar het garen van afkomstig is. De meubelstoffen komen uit een Belgische fabriek.

Ook Merckx tipt dat het loont om het label te bestuderen dat u op de achterkant vindt van iedere stalenbundel in een interieur- of stoffenwinkel. Daarop zijn namelijk ook zaken te vinden die iets vertellen over de levensduur van een stof en of deze bestand is tegen een fikse slijtageslag. Zo horen fabrikanten te testen op zaken als pilling, snagging (het ontstaan van haaltjes) en uv-bestendigheid (oftewel: verkleuring). Let vooral op het begrip ‘Martindale’: dit geeft aan hoeveel keer er ruw over een stof gewreven moet worden om de eerste sporen van slijtage te veroorzaken. Vanaf 60 duizend of hoger heeft u met een hoogkwalitatieve stof te maken, aldus Panders. Zo scoort duo-tone stof ‘Alex’ van ByBorre 70 duizend en de grafische ‘Mizmaze’ van Kvadrat Febrik maar liefst 100 duizend Martindale.

ByBorre Beeld

De stoffen van fabrikant ByBorre op meubilair van Nederlands meubelmerk Puik . Beeld

Flexibele breisels versus stevige weefsels

Zowel de stoffen van Kvadrat Febrik als Byborre zijn dubbelgebreid op een rondbreimachine, ook wel ‘double jersey knits’ genoemd. Dit betekent dat een interessante 3D-structuur aan de stoffen wordt meegegeven, in de vorm van tactiele reliëfpatronen. Niet helemaal zonder toeval, want ontwerper Borre Akkersdijk studeerde af bij Febrik-medeoprichter Renee Merckx. Zij introduceerde in 2008 de eerste gebreide meubelstoffen, die dankzij hun flexibiliteit een uitkomst bleken voor stoffeerders, tegenover de wat stijver geweven meubelstoffen die niet altijd de eigenschappen hebben om mooi om ronde vormen heen te plooien. Merckx geeft eerlijk aan dat geweven stoffen wel steviger van stuk kunnen zijn dan breisels, maar dat staat of valt met de kwaliteit van de gekozen garens en weef- of breitechniek.

Het is ook maar net wat het oog wil, zegt Maud Hoeijmakers, ontwerper bij meubel- en gordijnstoffenmerk De Ploeg. De door Gerrit Rietveld ontworpen weverij De Ploeg in Bergeijk is helaas niet meer in gebruik, maar het honderdjarige bedrijf produceert nog wel hoogkwalitatieve geweven stoffen, in Europese fabrieken. Een breisel met veel rek leent zich uitstekend voor organische vormen, een stevig geweven stof komt weer goed tot uiting op een strakke, rechthoekige Martin Visser-achtige bank, legt Hoeijmakers uit.

'Feltwool' van De Ploeg op rol. Beeld Alfons Lenders

'Feltwool' van De Ploeg op cones. Beeld Alfons Lenders

Gerecycled oceaanplastic

Gerecyclede garens toepassen voor meubelstoffen is doorgaans nog spannend, dezelfde vezel meerdere keren gebruiken komt de kwaliteit niet altijd ten goede, benadrukt Hoeijmakers. In de gordijnen die De Ploeg maakt wordt gerecycled oceaanplastic en houtvezel verwerkt. Dat kan, omdat die simpelweg niet onderhevig zijn aan intensief gebruik zoals een zitmeubel.

Wel biedt het vervilten van wol uitkomst. Sinds 2017 heeft De Ploeg de meubelstof ‘Feltwool’ in het assortiment, waarbij wolvezels afkomstig uit oude kleding, knip- en productieafval met elkaar vervilt zijn en geweven tot een stevige meubelstof die 90 duizend Martindale scoort. Restjes uit eigen productie hergebruiken doet De Ploeg in samenwerking met het bedrijf Koda, dat er weer accessoires zoals tassen en etuis van maakt. Kvadrat Febrik kiest ervoor om eigen restmateriaal te vervilten tot het akoestische ‘Really’-plaatmateriaal. Zo vormt eigen afval weer een nieuw product, wordt er in feite niets weggegooid en is het cirkeltje weer rond. Dan rest u enkel nog de taak om met deze handvatten een kwalitatieve stof uit te zoeken die u niet alleen mooi vindt, maar uw versleten zitmeubel ook weer langer doet meegaan.