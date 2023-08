Zo ingewikkeld is het niet: gewoon een locomotief over de rails trekken met je eigen handen

Joop Ketelaar Beeld Jan Dirk van der Burg

Joop Ketelaar (53), Stadskanaal

De 8ste editie van het NK treintrekken is voor Ketelaar een thuiswedstrijd. Hij is al 25 jaar vrijwilliger bij de museumspoorlijn Star, die de wedstrijd organiseert samen met de Oso (Organisatie Sterke mannen Oldambt). Nu is de wedstrijd in Stadskanaal tevens de enige treintrekwedstrijd in Nederland, dus daarom is het ook meteen een officieel Nederlands kampioenschap. ‘Logisch, toch? Ik doe nu voor de vijfde keer mee, gaat altijd goed. Ik doe geen warming-up, ik trek gewoon als ik moet trekken. Niet naar het publiek kijken, als-ie gaat, gaat-ie. Rechtuit, zjoef en klaar.’

En hoe simpel Joop het ook formuleert, het blijft wél een locomotief van 21 ton met erachter een wagon van 11 ton. Maar de liefde voor treinen weegt voor Joop – alias de ‘Beere van Knoal’ – ongeveer net zo zwaar. Hij is ook de enige met een fanclub langs het perron en een meet-en-greettafel voor na de wedstrijd. ‘Ik loop hier al een kwarteeuw rond, hè, bij de treinen en in het restaurant. Ik ken alles en iedereen kent mij. Dit is mijn leven. Mooi dat ik er zo ook nog een slinger aan kan geven.’