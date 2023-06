Zanger Sven Ratzke: ‘Dat flamboyante van mijn outfits op het toneel hoef ik niet per se in mijn privéleven’

Sven Ratzke Beeld Jordi Huisman

Waar zijn we?

‘In de Stadsschouwburg van Nijmegen. Ik ben in deze stad opgegroeid. In de schouwburg heb ik als kind mijn eerste voorstellingen gezien, van theatergezelschap De Trust en Het Zuidelijk Toneel. Tijdens de coronacrisis heb ik in de schouwburg veel gerepeteerd. Dan kwam ik hier samen met mijn pianist om maar in godsnaam muziek te maken. Eind mei heb ik hier mijn theatertour Venus & Mars afgesloten, dat doe ik traditiegetrouw in Nijmegen.’

Wie? Sven Ratzke (46). Waar? De Stadsschouwburg in Nijmegen. Werkzaamheden? Sven is zanger en performer.

Wat vind je mooi aan het gebouw?

‘Ik heb eigenlijk een haat-liefdeverhouding met de Nijmeegse Stadsschouwburg. Vroeger vond ik het gebouw lelijk en altijd een beetje muffig. Toen ik eenmaal artiest was, wilde ik er ook nooit optreden. Dat is tegenwoordig heel anders, ik ben ook de uitstraling van het gebouw gaan waarderen. De schouwburg is in de jaren zestig gebouwd en eigenlijk nooit veranderd: de enorme kroonluchters op de bovenverdieping, de stenen vloer in de foyer, het beton, de ronde vormen van de muren – als je hier binnen bent, stap je echt terug in de tijd.’

Je bent zanger en performer. Hoe inspireert deze plek jou in je werk?

‘De zaal heeft 920 stoelen, maar evengoed is er tijdens optredens wel een fijne intimiteit. Die wordt nog eens versterkt door de structuur van de balkons, die zo ‘operahuis-achtig’ dicht bij elkaar zijn geplaatst. De balkons zijn van de buitenkant met riet bekleed en dempen goed. Die ‘rieten mandjes’ verbeteren ook de akoestiek enorm. Die intimiteit die je hier hebt, inspireert me heel erg. Als de afstand tot het publiek klein is, kun je als zanger niet liegen.’

Hoe zou je jouw kledingstijl omschrijven?

‘Wat ik nu aanheb, is in mijn privéleven mijn signature look. De laarzen, de jeans, deze blouse – ik reis veel, dus zoek ik naar gemak. Dat zwarte hoort ook bij mijn stijl, want dat past bij alles. Vroeger wilde ik, ook op het podium, het mannelijke en het vrouwelijke met elkaar verbinden. Je kon mij toen als ‘androgyn’ omschrijven, al wist ik toen nog niet wat dat was. De stijl die ik creëerde was gewoon alles waar ik me prettig in voelde.’

Op welke manier verhoudt dat zich tot jouw looks op het toneel?

‘Dat flamboyante van mijn outfits op het toneel hoef ik niet per se in mijn privéleven. Tijdens optredens draag ik vaak laarzen met hoge hakken – dan loop ik als een pauw over de bühne. Die flamboyante looks kun je afschalen naar mijn stijl in mijn privéleven. Daar zoek ik tussen alle poespas en theatraliteit naar de eenvoud. Maar wel eenvoud met een vleugje elegantie.’

Cowboyboots

‘Eigenlijk zijn cowboyboots heel ordinair, maar ik draag ze al jaren. Ze zitten zo comfortabel en ik moet veel lopen, dus het is ook een gemaksdingetje. Mijn eerste paar heb ik in New York City gekocht, ik dacht: ik ga dat gewoon eens proberen. Sindsdien heb ik ze nooit meer uitgedaan.’

Leren blouse

‘Deze blouse heb ik laten maken. Soms heb ik een specifiek idee van iets wat ik wil dragen, maar bestaat het gewoon nog niet. Dat was ook zo met deze blouse; ik wilde een zwarte blouse van leer met hoge schouders. Dan ga ik naar een kleermaker en vraag ik: ‘Wil je dit voor me maken?’’

Tweedehands

‘Veel kleding koop ik tweedehands, want ik vind het onzin om alles maar nieuw te kopen. Ik koop iets omdat ik het gewoon mooi vind. Ik ben ook niet zo van de merken of namedropping.’

Coupe

‘Mijn haar zit altijd zo. ‘Alsof hij het met een ballon kamt’, zei Arno Kantelberg ooit in dit magazine. Deze coupe is bijna een statement geworden, mijn herkenningspunt als artiest. Ik vind het wel prima zo, ik wil er niets aan veranderen.’

Grote handtas

‘Deze Woolrich-tas neem ik overal mee naartoe. Ik ben er ontzettend blij mee, want hij is heel groot. Een rietje voor zangoefeningen, paspoorten, vaak een laptop, lippenbalsem, zakdoekjes: alles past erin.’

Trenchcoat

‘Deze jas heb ik al bijna zes jaar. Hij is van de designer Dries Van Noten. Hij maakt veel kleding met prints, niet helemaal mijn ding, maar deze jas is heel ingetogen. Sowieso hou ik van trenchcoats: ze zijn elegant, lang en je kunt ze in alle weersomstandigheden aan.’