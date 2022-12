Yvette maakt van de lekkerste toetjes één dessert: de esma brûlée (espresso martini met crème brûlée)

De ‘Esma brûlée’, een populaire cocktail, vermomd als toetje. Beeld Oof Verschuren

Er woont een kleine kolonie lieveheersbeestjes in de nok van de bovenste verdieping van ons huis. Omdat ze hoog in het spitsdak zitten kan ik alleen de zwarte vlek zien die steeds groter wordt en vervolgens als kleine stipjes over de muren uitwaaiert.

Gek genoeg vind ik een hoopje insecten normaal niet fijn, maar omdat dit lieveheersbeestjes zijn heeft het iets zoets. Iets vrolijkmakends.

Elke morgen kijk ik naar ze bij het opstaan. Ze lopen over het badkamerraam, zitten rustig op de roedes en genieten net als ik van het uitzicht over de dijk en de opgaande zon. We zeggen ze elke morgen gedag, ze knikken altijd lieflijk terug. Ze doen de hele dag verder niks.

In de hoek van het schuine dak zit een kleine kruisspin. Ze zit roerloos te wachten op een lieveheersbeestje dat in haar piepkleine val loopt. Op een dag gebeurde dat ook. Het voorval zelf zag ik niet, maar tijdens het tandenpoetsen zag ik dat de spin een pechvogel helemaal had ingekapseld. Geduldig zit ze naast haar gevangene te wachten tot het lieveheersbeestje − denk ik − goed gefermenteerd is, zodat ze proviand genoeg heeft om de winter door te komen, want zonder die lieveheersbeestjes is het aardig stil. Voor een spin dan. Ik zou zelf ergens anders gaan zitten met m’n web.

Na een paar dagen krijgen we medelijden met onze vrolijk gestippelde vriendjes. Misschien willen ze wel meer vrijheid, maar ze kunnen nergens heen. Ik schuif het raam iets omhoog en zet er iets kleins tussen waardoor het op een kier blijft staan. Hopelijk snappen de kevertjes het en kruipen ze naar buiten. Ik zwaai vast naar ze voor ik naar beneden ga.

De volgende morgen zijn ze bijna allemaal vertrokken. Door het open raam zie ik beneden op straat de politie twee boeven vangen, het gaat er aan toe zoals op televisie: handen omhoog, boeien op de rug, in de politiebus en hop, achter de tralies. Met zwaailicht en sirene verlaten ze loeiend de dijk. De kruisspin zit nog steeds roerloos naast haar eigen gevangene. Ik wens mijn andere lieveheersbeestjes een mooier 2023 toe.

Esma brûlée

We eindigen dit jaar door de populairste cocktail van 2022: de esma (espresso martini) te verkleden als het toetje dat iedereen het lekkerst vindt. Maak een grote schaal, geef er een bosje lepels bij en zet ’m op Oudjaarsavond in het midden van de tafel.

Ingrediënten voor 4 personen

300 ml slagroom

1 theel. vanille-extract

4 zakjes oplos-espressopoeder (à 1,8 gram)

6 eidooiers

85 + 75 gram suiker

60 ml wodka extra nodig

1 grote ovenschaal (of 4 kleine)

1 grotere ovenschaal/braadslee

Verwarm de oven voor op 125 graden. Plaats de ovenschaal in de grotere ovenschaal of braadslee. Zet een kan of ketel bloedheet water klaar.

Verwarm de room tegen de kook aan, voeg het vanille-extract toe en vervolgens ook het espressopoeder. Laat op heel erg laag vuur trekken (niet koken!) terwijl u de rest maakt.

Klop de eidooiers met de 85 gram suiker schuimig. Giet de hete koffieroom er al kloppend bij. Roer op het laatst de wodka erdoor. Open de oven en trek het rooster er iets uit. Zet de grote ovenschaal met de kleinere erin op het rooster en giet het espressoroom-mengsel in de kleinere schaal. Schenk het hete water in de grote ovenschaal tot de kleinere schaal half onder water staat en schuif dan voorzichtig het rek de oven in. Sluit de deur en laat de crème in 1 uur en ongeveer 15 tot 25 minuten stollen. Dit is afhankelijk van de grootte van uw schaal en dus de hoogte van uw crème. De kern moet net niet meer vloeibaar zijn wanneer u de schaal schudt. Als hij afkoelt zal hij helemaal opstijven.

Laat de schaal dan afkoelen op het aanrecht tot kamertemperatuur en zet hem daarna afgedekt (2-3 uur tot een dag of wat) in de koelkast om helemaal ijskoud te worden.

Bestrooi de crème voor het serveren met de resterende suiker en laat onder een gloeiendhete grill karamelliseren. Uiteraard kan dat ook met een echte brûlée-brander als u die heeft, dat gaat eigenlijk beter. Ik gebruikte daar overigens al jaren een verfbrander voor.

Opmaaktips

Met de overgebleven eiwitten maakt u chocolademousse voor Nieuwjaarsdag, meringues of schuimpjes.