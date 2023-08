Yvette maakt een groene (vega)paella en andere simpele Spaanse gerechten voor op de camping

We eten Spaans deze week. Beeld Oof Verschuren

Vandaag doen we net of we aan de Spaanse costa eten. Ik zorg voor een salade, een paella én voor het toetje. U zorgt voor de sangria, Imca Marina zingt door de verouderde boxen van onze casa de vacaciones: ‘Vino, waar blijft de wijn?’ en De Jeugd van Tegenwoordig knettert even later: ‘Hola supermercado de la bancos por aquí’ – de playlist is ook alvast geregeld.

...Let’s get Spanish dit weekend.

Alle recepten zijn voor 4 personen

Una paella verde

voor de salsa verde 1 bosje (15 gram) platte peterselie 1 bosje (15 gram) oregano 1 bosje (15 gram) bieslook 4 tenen knoflook rasp en sap van 1 dikke citroen 125 ml extra vierge olijfolie, plus extra 1 groene peper, grof gehakt voor de paella 300 gram bimi of groene asperges of artisjokharten (uiteraard mogen er ook garnalen of kip in, maar ik hou de mijne vega) 1 envelop/pluk saffraan 100 ml droge witte wijn 300 g bombarijst of rondkorrelige paellarijst ca. 1 liter groentebouillon 200 gram doperwten optioneel: 1 theel. (liefst gerookt!) paprikapoeder optioneel: stukken citroen om erover uit te knijpen

Maak de salsa door de kruiden en de knoflook heel fijn te hakken. Voeg citroenrasp en -sap toe en roer er veel olijfolie door om een mooie dikke saus te maken.

Week de saffraan in de witte wijn.

Breng een laag bouillon in een brede lage (paella)pan aan de kook en blancheer de bimi of de asperges een paar minuten. Schep ze eruit en bewaar de bouillon apart.

Fruit de salsa in de nog warme pan, roer de rijst erdoor en bak even mee uit. Blus af met de saffraanwijn, laat aan de kook komen en giet ¾ van de bouillon erbij. Laat 15 minuten zachtjes koken. Gebruik geen deksel, de rijst moet lekker kunnen uitdampen. Voeg de doperwten toe en schep alles een keer om. Voeg eventueel nog wat bouillon toe als het vocht te hard verdampt en laat de rijst nog 10 minuten zachtjes garen.

Leg de laatste 5 minuten de voorgegaarde groenten erop en bestrooi met wat gerookt paprikapoeder. Dien op als de rijst gaar is, eventueel met wat stukken citroen erbij om erover uit te knijpen.

Lauwwarme Spaanse chaletsalade

6 eetl. olijfolie 2 eetl. tomatenpuree 1 teen knoflook, fijngehakt 1 sjalot, gesnipperd 2-3 stengels bleekselderij, in fijne blokjes 1 theel. gerookt paprikapoeder 3 eetl. rode wijn- of sherryazijn 1 blik (à 400 gram) limabonen, afgespoeld en uitgelekt 1 pot (à 500 gram) rode puntpaprika’s, uitgelekt en in reepjes 1 bosje (15 gram) platte peterselie, fijngehakt zout en versgemalen zwarte peper optioneel: brood voor erbij

Verwarm de olijfolie in een koekenpan en bak de tomatenpuree erin uit. Voeg de knoflook en sjalot en blokjes bleekselderij toe en roerbak ze in een minuut of 5-6 zacht. Roer de paprikapoeder erdoor, bak nog een minuut mee en blus af met de azijn.

Schep de reepjes paprika en de bonen erdoor en breng met zout en peper op smaak.

Laat alles net even doorwarmen en proef dan of er meer azijn of juist meer olie of zout door moet.

Schep de peterselie erdoor en dien op, eventueel met lekker brood erbij.

Tarta de Santiago de una sola sartén

(eenpanstaart uit Santiago)

klontje boter voor het invetten 3 eieren + 3 eiwitten 250 gram fijne kristalsuiker 250 gram amandelmeel de fijne rasp van een halve citroen ½ theel. kaneel of drup amandel-extract Optioneel poedersuiker om te bestrooien aardbeien of ander rood fruit voor erbij

Meng het amandelmeel, de suiker, kaneel en citroenrasp in een kom en giet de eieren en eiwitten erbij. Klop met een vork of garde tot een dik beslag.

Laat een pan van ca. 22 cm doorsnede (op de foto maakte ik het in een kleinere pan met 2/3 van het beslag) op heel laag vuur warm worden. Smelt de boter erin en vet alle randen daarmee in.

Giet het beslag in de pan tot een koek van 1 ruime centimeter dikte en dek de pan af met een deksel of snijplank. Laat de koek op heel laag vuur (anders verbrandt het snel) bakken tot de bovenkant net gaar is. Dat is na 25 minuten ongeveer.

Bestuif met poedersuiker en dien op met aardbeien of ander rood fruit.