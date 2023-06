Yvette maakt een aardappel-kruidensla, voor de laatste keer uit de winkel, straks eindelijk weer van eigen grond

Aardappelsla gepofte ui Yvette van Boven. Beeld Oof Verschuren

Wie z’n huis niet permanent bewoont, kan geen grote moestuin houden. Dat dacht ik, althans. De Amsterdamse moestuin moest ik ooit laten gaan, want juist in de zomermaanden waren we vaak twee eilanden verderop, dat was zonde van de oogst. De Ierse lap grond bood veel ruimte, dus mijn jeukende groene vingers plantten daar vooral veel fruit aan, want daar hoef ik minder vaak voor te zorgen. Bovendien geven ze fruit wanneer we er zijn, dat was ook wel handig.

Maar nu waren de verbouwde schuren zo’n beetje af en het erf ervoor werd opgeruimd. Waar onkruid en brokstukken van jaren hadden plaatsgemaakt voor bouwpuin en steenstapels, ontstond nu een nieuw canvas: een groot driehoekig, ommuurd plein. Ooit hadden er wat koeien, ezels en varkens gestaan, nu moest het een nieuwe invulling krijgen. Driftig begon ik plattegronden te schetsen; grote, hoge plantenbakken met ruimte voor veel groen, bloemen en kleine appelboompjes moesten er komen, naast een terras voor een eettafel en een vuurplaats. Samen met een tuinvriendin koos ik voor plukbloemen die ook de vaas in konden. Ook besloten we er veel tuinkruiden in te zetten, zoals salie, oregano, rozemarijn en bieslook, samen met haar mooie paarse bloemetjes, uitbundige venkel en bergen peterselie.

Aan het erf was ook een buitenkeuken gebouwd, een plek waar we de hele zomer wilden zijn, dus ik stelde me voor hoe ik straks het erf op zou lopen om van alles voor onze maaltijden te plukken, hoe idyllisch zou dat zijn. Tussen alle bloemen wilde ik kolen planten, want zijn palmkool en boerenkool niet net zo mooi als cosmea, zinnia en zonnebloemen? Je kunt ervan blijven oogsten en zo niet, dan staan die groente-palmbomen geweldig. En wat te denken van sla? Alle slablaadjes en kropjes, zo gezellig tussen de verveine en lupine in? Nu kon het. De dag waar ik me al meer dan twee jaar op had verheugd was aangebroken.

We vulden de nieuwe tuin kriskras met nieuw groen, bonden stokken op voor de lathyrus en zetten de jonge scheuten ertegenaan, we zaaiden Oost-Indische kers en propten in alle lege gaten, tussen de jonge planten in, heel veel sla. Mesclun, mosterdblad, bulls blood, zuring en pluksla; er is zoveel eetbaars waar u een zomer lang plezier van kunt hebben. Heeft u geen ‘echte’ moestuin voor nodig. Kan in elke plantenbak. Me al verheugend op mijn oogst, maakte ik alvast deze salade, voor de laatste keer uit de winkel, straks dan eindelijk weer van eigen grond.

Aardappel-kruidensla met blauwe kaas, gepofte sjalot en popmosterdzaad-dressing

750 gram kriel, met schil, in helften 500 gram sjalotten handvol bladpeterselie (20 gram), bieslook (20 gram) en dille (20 gram), grofgehakt 150 gram blauwe kaas (stilton, gorgonzola of naar uw eigen smaak), in brokjes of flinters 100 gram mesclun/gemengde slablaadjes voor de dressing 1 eetl. geel mosterdzaad 75 ml lichte olijfolie 1 eetl. scherpe mosterd 50 ml rodewijnazijn 2 theel. lichte basterd (of gewone) suiker

Verhit de grill op de hoogste stand. Leg de sjalotten ongeschild op een bakplaat en gril ze, onder af en toe keren, zo’n 20 minuten of tot de schil licht geblakerd is en de kern zacht. Laat ze iets afkoelen, maak er overlangs een snee in met een scherp mesje en lepel de zachte kern eruit. Bewaar onder een bord om ze lauwwarm te houden.

Kook intussen de aardappels in goed gezouten water in 20 minuten gaar. Giet af en laat ze uitdampen.

Verwarm de olie in een klein pannetje, strooi de mosterdzaadjes erin en laat ze poffen als popcorn. Dat is na ongeveer 1 minuut. Draai het vuur uit.

Roer de mosterd met de azijn en suiker in een kom tot de suiker is opgelost. Roer de lauwwarme mosterdzaadolie erdoor tot het mooi bindt en breng de dressing met zout en peper verder op smaak.

Schep een groot deel door de aardappeltjes en laat even intrekken. Eerst lijkt het alsof u te veel dressing heeft, maar dat wordt gauw door de piepers opgenomen.

Schep dan de slablaadjes, kruiden, gepofte sjalot en de brokjes blauwe kaas erdoor. Dien meteen op, overgoten met extra dressing.

Opmaaktip

Voeg de sla en kruiden pas voor het opdienen toe, ze slinken gauw. De aardappeltjes en de uien blijven aangemaakt ook de volgende dag heerlijk. Schep er nog een extra eetlepel dressing door.