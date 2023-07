Yvette maakt drie Franse klassiekers campingproof, allemaal uit één pan

Franse klassiekers campingproof gemaakt door Yvette van Boven. Beeld Oof Verschuren

Ik heb een hele berg vakantielandklassiekers campingproof gemaakt. Alles uit één pan, ik ga ervan uit dat u geen oven heeft, geen elektriciteit, geen keukenkastje en niet veel keukenspullen. We kleden de gerechten helemaal uit, zodat u ze overal kunt maken. Ik probeer u alternatieven te geven voor ingrediënten die u misschien niet kunt krijgen.

Ik probeer het allemaal goed uitvoerbaar, makkelijk en verkrijgbaar te houden: vandaag gaan we eten aan de Franse Côte d’Azur. Ik zorg voor een salade als lunch, voor het lekkerste hoofdgerecht én het toetje. U schenkt pastis in en een glas koele rosé, Brigitte Bardot zingt over La Madrague in St. Tropez door de speaker van uw telefoon: ... Sur la plage abandonnée, Coquillages et crustacés...

Allez: On y va!

1. Kampeerbouillabaissestoof met ‘coco blancs’ & mosselen

3 eetl olijfolie

1 ui, gesnipperd

2 teentjes knoflook, fijngehakt

1 kleine venkel, schoongemaakt en klein gesneden

1 blik polpo, gehakte tomaten

1 plukje saffraan

100 ml pastis, scheutje witte wijn of laat het weg

500 ml visfond, maar kippen- of groentebouillon van ½ tablet kan ook

1 blik (à 400 gram) witte bonen

500 gram zeevruchten: garnalen, schelpdieren etc.

1 kg mosselen, maar venusschelpen of kokkels kunnen ook Voor degenen zonder weegschaal op reis: 1 eetl. = 15 ml en verder 1 stokbrood

2 teentjes knoflook, fijngeraspt

4-5 eetl. mayonaise

2 theel. harissa of anders 1 eetl. ketchup en snuf cayenne of andere peper zoals piment d’espelette

Fruit de ui met de knoflook en de venkel kort in de olijfolie tot de ui glazig is. Blus dan af met de Pernod of een scheutje witte wijn. Voeg de tomatenpulp en de saffraan toe. Bak al roerend door tot de tomatensaus zoetig begint te ruiken. Spoel met de visfond het blikje uit en schenk erbij. Laat 15 minuten zachtjes koken. Voeg 5 minuten voor het eind de bonen en schelpdieren toe en laat ze in de soep garen.

Maak intussen de kampeerrouille. Meng de knof, de mayo en de harissa tot een gladde saus. Schep de stoof in 4 diepe borden. Geef de rouille met wat stokbrood erbij.

2. Campersalade Niçoise

mosterdvinaigrette 3 eetl. rodewijnazijn (of andere azijn)

1 eetl. mosterd

1 theel. honing of suiker

1 theel. tijm

circa 100 ml lichte olijfolie

zeezout en versgemalen zwarte peper en verder 1 rode ui, in dunne ringen

4 eieren

250 gram haricots verts, schoon

250 gram kers-trostomaten, gehalveerd

75 gram spinazie- of andere slablaadjes of 2 kropjes little gem, de blaadjes losgemaakt

2 blikjes à ca. 180 gram tonijn (of 350 gram geitenkaas), uitgelekt

klein blikje ansjovis en/of 4 eetl. kappertjes

3 eetlepels zwarte olijven, liefst zonder pit

handvol platte peterselie- en/of basilicumblaadjes

Leg de uiringen 15 minuten in de rodewijnazijn in de kom waarin u de salade gaat maken, zodat de scherpe uiensmaak eraf gaat.

Haal ze er dan uit en hou apart. Klop de mosterd met de honing en de tijm door de azijn. Roer de olijfolie in een dunne straal erdoorheen tot een mooie gebonden dressing. Maal er peper en iets zout boven.

Breng een pan gezouten water aan de kook. Kook de eieren hard in een minuut of 7. Voeg na 5 minuten de haricots verts toe. Giet dan de boel af en laat alles onder koud water schrikken.

Giet de helft van de dressing af en bewaar even apart. Haal de blaadjes sla met de haricots door de dressing uit de kom, zodat ze allemaal een laagje hebben. Pel de eieren en halveer ze. Schik ze samen met de tonijn, tomaatjes, haricots en olijven op de sla. Versier met verse kruidenblaadjes, olijven, ansjovis of kappers, overgiet met wat achtergehouden dressing, maal er royaal peper boven. Dien op.

3. Kampvuurclafoutis

Strikt genomen is dit geen clafoutis maar een flognarde: hetzelfde gerecht maar met ander fruit dan kersen. U bent overigens vrij om er kersen in te doen, of elk ander soort fruit waar u tegenaan loopt op de markt. Pruimen, bijvoorbeeld, frambozen of kruisbessen, kan allemaal.

75 gram boter + iets extra

350 gram abrikozen, gehalveerd, pit verwijderd

3 eieren

250 ml melk

125 gram fijne kristalsuiker (= 12 eetl.)

75 gram bloem (= 7 á 8 eetl.)

1 eetl. vanille-extract of 1 zakje vanillesuiker

snuf zout optioneel: poedersuiker om mee te bestrooien

Smelt de boter in een koekenpan. Draai het rond zodat de pan is ingevet en giet de gesmolten boter in een kom. Klop de eieren, melk, suiker en bloem erdoor. Roer het vanille-extract erdoor als u dat heeft en breng het beslag met een snuf zout op smaak.

Bak de abrikooshelften op de gesneden kant op niet al te hoog vuur in de pan, voeg zo nodig een klont boter toe als de pan te droog is. Giet dan het beslag erbij, het moet ongeveer een dikke 1,5 cm hoog zijn (voor deze kleine pan op de foto gebruikte ik 2/3 van het mengsel). Draai het vuur laag en dek de pan af met een deksel of snijplank. Laat de omelet garen. Afhankelijk van de hoogte duurt dat ongeveer 15 minuten. Als u het boven de barbecue bakt en u heeft een pan met gietijzeren deksel, dan kunt u ook kooltjes op het deksel leggen, dan gaat het sneller.

Dien op met (poeder)suiker erover.