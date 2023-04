Yvette brak haar been, dus deze lentetaart met citroen-feta is voor de verandering ook deels door haar man gemaakt

Kookboekenmaker Yvette van Boven maakt een seizoensrecept en geeft suggesties om iets met de restjes te doen. Deze week: lentetaart met citroen-feta en tuinbonen.

Boem pats, daar lag ik met m’n snufferd tussen de narcissen in het plantsoentje voor mijn huis. Het ene moment geniet je lopend van een kleine hondenwandeling en een dag later mag je dat fijn zittend doen in een rolstoel. Ik was niet van plan om u lastig te vallen met mijn beenbreuk, maar ja, dit is al weken mijn leven nu, dus ik kan er ook maar moeilijk omheen.

Het nieuwe jaargetijde viel perfect samen met deze nieuwe lichamelijke toestand, met krukken schuif ik nu voorzichtig het huis door, met overal bossen voorjaarsbloemen als troost. U krijgt nu even de recepten van ons samen: van mijn man die ze normaal alleen fotografeert, maar nu ook deels bereidt, en van good old me. Het valt tegen wat je allemaal niet kunt als er onverwacht een been uitvalt, maar het geeft ook hoop wat er allemaal wél kan en hoe vindingrijk je ervan wordt.

Een tegenslag levert dus altijd wat op. Zo sta ik er eigenlijk al mijn leven lang in. Zelfs tijdens het boodschappen doen kunt u deze tegelwijsheid toepassen. Immers: kunt u een ingrediënt niet vinden, bedenk dan wat het doet in uw gerecht en vervang het door iets soortgelijks.

Zo rolden wij voor dit recept naar de winkel aan de overkant van het park voor ricotta en verse doperwten, maar omdat die er niet waren kozen we verse feta en crème fraîche in plaats van ricotta en een handvol jonge tuinbonen in plaats van doperwten. De uitkomst was ongelofelijk lekker, dus zette ik dat neer voor u in de ingrediëntenlijst. Voel u vrij om het weer terug te draaien.

Maar net zo goed doet u het niet, want deze nieuwe versie van mijn recept pakte nog beter uit dan gedacht. Straks dans ik ook weer gewoon de zomer in, u zult het zien.

Lentetaart met geslagen citroen-feta en gegrilde tuinbonen

scheutje olijfolie, plus extra om alles mee in te vetten 2 flinke (rode) uien, in dunne ringen 3 teentjes knoflook, gehakt 400 gram spinazie, schoon 1 handvol jonge tuinbonen, met schil (zeg 8 stuks) 1 courgette, in dunne repen veel (zeker 40 gram) verse tuinkruiden zoals basilicum, bieslook en dille, de blaadjes geplukt of heel grof gehakt zeezout en zwarte peper 2 eieren, losgeklopt 50 gram Parmezaanse kaas, fijn geraspt 100 gram feta 100 gram crème fraîche de rasp van 1 citroen, sap van ½ 1 rechthoekig vel bladerdeeg van 35 x 25 cm, of rol 10 vierkante velletjes bladerdeeg uit tot een grote lap, door ze op te stapelen en uit te rollen op een licht met bloem bestoven werkblad 1 eetl. + 1 theel. nigellazaadjes

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Smelt de boter in een sauteerpan op middelhoog vuur. Fruit de ui tot hij zacht en mooi bruin wordt, rustig 12 minuten, voeg de knoflook toe en fruit nog een minuut mee. Schep uit de pan en bak de spinazie erin, al omscheppend op hoog vuur, tot hij geslonken is. Schep in een zeef en laat iets afkoelen en uitlekken. Knijp het vocht er zoveel mogelijk uit. Roer dan de gebakken ui, bijna alle ei (houd iets apart) en de parmezaan erdoor.

Verhit een grillpan tot hij gloeit. Kwast de tuinbonen en de courgette in met een dun laagje olijfolie en gril de bonen in hun geheel in de pan, met schil en al tot er zwarte strepen op staan. Doe hetzelfde met de courgette. Snij de tuinbonen heel schuin in stukken van 2 centimeter.

Draai of prak de feta fijn met het citroensap en -rasp, en klop de crème fraîche erdoor. Maal er peper boven.

Bekleed een bakblik van ongeveer 32 x 22 centimeter met een vel bakpapier, laat de randen overal uitsteken. Vet in met een lik olijfolie en bestrooi de randen en zijkanten met 1 eetlepel nigellazaadjes. Kiep de vorm een beetje zodat ze overal gelijkmatig komen. Pas de lap deeg erin en druk de randen goed aan zodat de zaadjes aan de buitenkant eraan vastplakken.

Verdeel de ui-spinazievulling erin en schep hier en daar lepels geklopte feta ertussen.

Bestrijk de randen van het deeg met de rest van het ei en strooi de theelepel nigellazaadjes erover. Bak de lentetaart ongeveer 45 minuten, of tot hij goudbruin is en het deeg gaar. Verdeel de courgettelinten en de tuinbonen erover, zet nog 5 minuten terug om door te warmen. Bestrooi voor het serveren met handenvol verse tuinkruiden. Serveer warm of koud, met salade.

Opmaaktip

Warm de taart in de oven op, nooit in de magnetron. Dan wordt het deeg slap en dat is vies.