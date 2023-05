Yora Rienstra stevent af op ‘het grote zwarte gat’ en dat resulteert in een kleine midlife- en identiteitscrisis

Yora Rienstra. Beeld Erik Smits

Yora Rienstra (42) stevent af op wat ze zelf ‘het grote zwarte gat’ noemt. Haar nieuwste programma, Half Holland in crisis, is zo goed als af – afgelopen week nam ze de voice-overs op – dus dat werk zit erop. Ze is bezig met het schrijven van programmavoorstellen en nieuwe ideeën bedenken (‘die dienen zich vanzelf aan, gewoon vanuit mijn eigen nieuwsgierigheid en verwondering’), maar in televisieland ben je zo een half jaar verder voor iets daadwerkelijk in gang wordt gezet, dus wat zal ze de komende maanden eens gaan doen? Onvermijdelijk doemt dan toch altijd weer die gedachte op: moet ze niet weer in de horeca gaan werken? Biertjes tappen, net als in haar studententijd, dat lonkt vanuit het zwarte gat. ‘Ik fantaseer ook weleens over het hebben van een eigen eetcafé, met simpele daghappen voor 8 euro. Ik heb niet altijd zin om te koken, maar ik wil ook niet altijd naar zo’n moeilijk restaurant met frambozencoulis en knoflookschuim.’ Gewoon een stamppot of pasta bolognese voor weinig geld. Een gat in de markt?

Hoogtepunt van de week is de recensie die ze vanochtend las, over haar programma over homofobie. Betrokken, intelligent, oprecht geïnteresseerd werd ze genoemd – een eervol betoog. ‘De recensent schreef ‘Yora Rienstra, geef die vrouw meer programma’s’. Die tagline ga ik denk ik boven aan mijn cv zetten.’

Dieptepunt van de week is even overzichtelijk als frustrerend: haar haar. Dat zit niet. Ze ergert zich eraan. Het moet eraf. ‘Net zoals Anouk, gewoon een keer helemaal kaal. Ik identificeer me helemaal niet als non-binair, maar ik heb wel een hang naar mannelijkheid, ik vind het interessant om ook die kant te ontdekken, dat lange haar heeft toch iets vrouwelijks. Ook doodeng natuurlijk, ik heb een heel klein hoofd, het ziet er waarschijnlijk niet uit. Het lijkt me vooral heel bevrijdend. Mijn kapper zei dat ik het dan eigenlijk zelf moet doen, met de tondeuse van m’n zoon, voor de ultieme bevrijdende ervaring. En misschien moet ik ook een neuspiercing? God, nu klinkt het bij elkaar opgeteld wel alsof ik in een midlifecrisis zit.’

Omroepbazen van Nederland: geef die vrouw een nieuw programma, als ze tijd te veel heeft wordt ze iemand anders. Een kaalgeschoren horecaondernemer die stamppot serveert. (Hoewel ook niet verkeerd).