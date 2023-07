Yeliz Çiçek: ‘Ik ben in mijn loopbaan veel geholpen door vrouwen die iets in mij zagen’

Yeliz Çiçek in 1989. Beeld Privéfoto

1. Familie in Nederland en Turkije

‘Ik groeide op in een volkswijk van Nijmegen, als het enige kind van een Nederlandse moeder en Turkse vader. Ik zou nog een zusje krijgen, maar zij werd helaas dood geboren. Toen durfde mijn moeder niet nog een zwangerschap aan, al had mijn vader best een elftal gewild. Ik denk dat ik daarom zo close was met mijn familie. Mijn Nederlandse oma en Turkse oma waren ook een soort moeders voor mij. Iedere zomer gingen we zes weken op vakantie naar Turkije, waar ik erg opviel. Op de foto’s zie je ook dat ik toen nog een stuk blonder was. Maar ik kon me verstaanbaar maken, dus ik voelde me daar thuis. Ik zoek mijn oudste nicht nog geregeld op en vraag haar vaak om advies. Ze is als een zus voor me.’

Naam: Yeliz Çiçek

Leeftijd: 37

Is: Modejournalist

Bekend van: Çiçek is sinds november 2021 hoofdredacteur van Vogue Nederland

Çiçek met haar Turkse familie en haar moeder. Beeld Privéfoto

Çiçek als baby met haar vader en moeder, 1986. Beeld Privéfoto

Yeliz Çiçek (links) met haar Turkse oma en oudere nicht in 1992. Beeld Privéfoto

2. Conservatieve vader en vrijgevochten moeder

‘Mijn vader runt twee cafetaria’s in Nijmegen, en hij had er eerst nog meer. Hij heeft daar hard voor gewerkt, want hij kwam op zijn 13de met niets naar Nederland. Twee jaar later ontmoette hij mijn moeder, toen ze 14 en 15 waren. Zij heeft hem wegwijs gemaakt. Mijn vader was best conservatief, terwijl mijn vrijgevochten moeder graag naar het café en de kaartclub ging. Daar hadden ze wel ruzie over, toch zijn ze al bijna vijftig jaar samen. Ik ben niet heel gelovig opgevoed, maar ging wel met mijn nichtjes naar koranles en deed mee aan de ramadan. Mijn vader werkte normaal ’s avonds, maar tijdens de vastenmaand at hij thuis. Ik stond dan ook vroeg met hem op, omdat ik genoot van die momenten samen.’

3. Altijd bezig met kleding

‘Mijn moeder zegt dat ik als kind net zo was als nu: vrolijk, goedlachs en behulpzaam. Ik dacht wel altijd: er is meer dan deze volkswijk. Daarom vroeg ik mijn moeder of ze me wilde meenemen naar musea en naar de modebiënnale in Arnhem. Ik was altijd al bezig met kleding en hield ook modeshows thuis. Ik had mijn eigen stijl en droeg hippe kleding, zoals je ziet op die foto in mijn slaapkamer, al ben ik ook gepest toen ik wat voller was. Van mijn zakgeld kocht ik modebladen, waarmee ik mijn eigen magazines maakte. Ja, ik verknipte ook de Vogue.’ Lachend: ‘Ik dacht toen al dat ik het beter kon. Ik werd eerst te laag ingeschaald op mavo/havo, maar deed uiteindelijk vwo. Ik wilde toen nog arts worden, maar mocht dat bijbehorende profiel niet kiezen, omdat ik niet goed was in bètavakken.’

Çiçek op haar slaapkamer, als kind hield ze regelmatig modeshows thuis, 1998. Beeld Privéfoto

4. Bijbaan in de cafetaria van vader

‘Als bijbaan werkte ik in de cafetaria’s van mijn vader. Hij was een succesvolle zakenman, maar had moeite met de administratie, dus daar hielp ik hem bij. Ik was bijna een soort manager. Mijn vader wilde eigenlijk niet dat ik naar Amsterdam zou verhuizen, dus zei ik dat je alleen daar communicatiewetenschappen kon studeren, wat een leugentje was. Ik moest wel ieder weekend thuiskomen en helpen in de zaak. Ik mocht ook lange tijd niet uitgaan, drinken en daten. Mijn vader had het er eerst moeilijk mee toen ik op mijn 19de een Nederlandse vriend kreeg, met wie ik in 2015 trouwde. Hij was bang dat ik mijn Turkse identiteit zou verliezen, maar die is altijd belangrijk voor me gebleven.’

Çiçek met haar vader in een van zijn cafetaria's. Beeld Privéfoto

5. Voorbeeldvrouwen

‘Na mijn bachelor communicatiewetenschappen deed ik nog een tweejarige opleiding tot stylist aan de Artemis Academie, ook in Amsterdam. Ik wilde de mode in, dus dan moest ik er wel meer van afweten. Mijn eerste stage was bij het tijdschrift Marie Claire, waar ik later een manusje-van-alles werd. Toenmalig hoofdredacteur Claudia Straatmans nam me overal mee naartoe en leerde me alles. Toen ik wat goede suggesties deed voor een serie over inspirerende vrouwen, zei ze: jij wordt ooit ook hoofdredacteur. Ik dacht toen dat dat te hoog was gegrepen. Toch klom ik op, als adjunct bij Glamour en hoofdredacteur van Linda.Meiden. Uitgever Marie Nanette Schaepman, die de Nederlandse Vogue nieuw leven inblies, spoorde me aan op de functie van hoofdredacteur te solliciteren.’

Çiçek met Claudia Straatmans, voormalig hoofdredacteur van 'Marie Claire', nu hoofdredacteur van ‘Nouveau’, 2014. Beeld Privéfoto

‘Ik ben in mijn loopbaan veel geholpen door vrouwen die iets in mij zagen. Dat begon al bij mijn mentor op de middelbare school, die mij onder haar hoede nam. Naast Claudia en Marie Nanette heb ik ook veel kansen gekregen van bladenmakers May-Britt Mobach, José Rozenbroek en Karin Swerink. Ik was de eerste biculturele hoofdredacteur van Vogue in Nederland, en überhaupt van een Nederlands lifestyleblad. Turks-Nederlandse vriendinnen vierden die benoeming alsof het een feestdag was. Ik had vroeger zelf alleen Olcay Gulsen als voorbeeld. Maar die nadruk op mijn afkomst legt ook een bepaalde druk op me: ben ik wel Turks genoeg, of krijg ik alleen toegang tot deze wereld omdat ik er Nederlands uitzie? Ik heb me altijd hardgemaakt voor meer diversiteit in magazines.’

6. Modeshows en -feestjes

‘Als kind sprak Parijs al tot mijn verbeelding, omdat de hele modewereld daar samenkomt. Nu ben ik daar vaak voor Vogue en zit ik vooraan bij modeshows van topontwerpers. Dat neem ik nooit voor lief. Ik vind het leuk om naar mode-evenementen en -feestjes te gaan, vooral om als journalist te luisteren naar waar mensen het over hebben. Op mijn Instagramfoto’s zie je me in een designerjurk op een dakterras met uitzicht op de Eiffeltoren. Ik zou iedere avond champagne kunnen drinken, maar zoek naar een balans. Mijn echte vriendinnen ken ik nog uit Nijmegen, zij houden me met beide benen op de grond. Ook surf ik graag. Als je in het water ligt, kun je niet op je telefoon kijken.’

Yeliz Çiçek in Parijs. Beeld Stijn de Vries

Yeliz Çiçek 2021. Beeld Paul Bellaart

‘Een half jaar geleden ben ik gescheiden van mijn man. Ik ken hem al zo lang, we waren elkaars basis. Toch was dit de juiste beslissing. Ik beschouw mezelf als een religieus persoon, dus ik geloof dat het zo heeft moeten lopen. Ik geniet nu meer van het leven en mijn carrière bij Vogue. Toen de Nederlandse editie terug op de markt kwam, keken veel fotografen en modellen eerst de kat uit de boom voor ze met ons wilden werken. Maar na maandenlange inspanning strikken we nu grote internationale namen en kunnen we onze plannen uitvoeren. Dat vierde ik met Marie Nanette en het hele team bij de lancering van ons septembernummer. It’s been one hell of a ride, en ik ben nog lang niet klaar.’