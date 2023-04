Xander van der Wulp: ‘We hebben een premier nodig die een eerlijk verhaal vertelt’

Heel avontuurlijk is Xander van der Wulp kennelijk niet ingesteld, constateert hij zelf na dertig jaar bij dezelfde werkgever als zijn vader. Zijn huidige functie bij de NOS is een 24-uursbaan, waarbij hij moet oppassen dat hij niet wordt vereenzelvigd met de politici die hij volgt.

Laatst kwam premier Mark Rutte binnen op de NOS-redactie, zoals elke week, voorafgaand aan het vrijdagse gesprek met de minister-president. Xander van der Wulp is als ‘eerste politiek duider’ van het achtuurjournaal een van de presentatoren. Het was enkele dagen na de Provinciale Statenverkiezingen, waar BBB de grootste partij was geworden. Van der Wulp: ‘Behoorlijk ongekend. Maar daar merk je dan niks van, als hij hier binnenloopt. Dan is het van: ‘Haiiii! Goedemiddag!’ En hij deed net alsof hij Caroline van der Plas van BBB had meegenomen om haar in te werken als premier.’

Hij liep over de NOS-redactie met een denkbeeldige Caroline van der Plas?

‘Ja. Hij zei: ‘Caroline, ja, hier moet je je dus altijd melden voor het gesprek. Loop maar verder hoor, Caroline, niet zo verlegen in de gang blijven staan!’ En iedereen denkt: oké, die man zit best in een moeilijke situatie. Maar als iemand daar iets over zegt, lacht hij het weg: ‘Jáá, dat is een aardig puzzeltje. Moeten we weer even zien op te lossen.’ Misschien is het ook een manier om het vol te houden. Als hij zich alles zou aantrekken, kun je dat werk niet zo lang doen.’

Xander van der Wulp (48), zit nog langer in Den Haag dan Rutte premier is: vijftien jaar inmiddels, waarvan het laatste jaar als eerste politiek duider in het achtuurjournaal. In 80 tot 100 seconden analyseert hij vanaf het dak van de Haagse NOS-redactie het politieke nieuws van die dag. Hij volgde Ron Fresen op, die vanwege een ziekte tot de conclusie kwam dat hij zijn tijd liever achter de kinderwagen van zijn kleinkind wilde doorbrengen dan op het Binnenhof, een omgeving waarover hij na acht jaar duiderschap tamelijk cynisch was geworden.

Daarvan heeft Van der Wulp geen last, zeggen vrienden en collega’s. Ze noemen hem onverstoorbaar, flegmatisch, consciëntieus, zelfverzekerd en in control. En: een extreem harde werker, verslaafd aan het werk in de Tweede Kamer. Naast zijn werk voor het journaal maakt hij de wekelijkse politieke podcast De Stemming met Joost Vullings van EenVandaag, en Rondje Binnenhof, een YouTube-serie met Marleen de Rooy en Herman van der Zandt. De journalisten die hij zelf in zijn begintijd bewonderde, waren ook journalisten die een uitzonderlijke toewijding lieten zien. ‘Charles Groenhuijsen, bijvoorbeeld. Wat me aan Charles zo aansprak, was dat hij 24 uur per dag bereikbaar was voor alles. Dat je merkt: hé, hij checkt om 4 uur ’s nachts gewoon zijn mail. Echt mooi. Ik vond het getuigen van een enorme betrokkenheid. Ik denk dat ik dat zelf ook heb, dat dat ook wel bij mijn karakter past. Hier in Den Haag kun je 24 uur per dag met je werk bezig zijn. Je wordt erdoor gegrepen, je wilt niks missen.’

Beeld Martijn van de Griendt

Op zijn 17de begon Van der Wulp bij de NOS in Hilversum, waar zijn vader Gerard van der Wulp hoofdredacteur was. ‘Ik heb ooit het Utrechts Nieuwsblad rondgebracht, maar verder is de NOS tot nu toe mijn enige werkgever. Het begon als bijbaan, ik verwelkomde gasten, daarna mocht ik de autocue bedienen. Dat was in de tijd van Joop van Zijl, Harmen Siezen en Henny Stoel. Als ik droom van mijn werk, is het een droom uit die tijd. Dat je te snel gaat of te langzaam, of te laat in de studio bent omdat je met je voeten vastzit aan de grond.’

Na de middelbare school studeerde hij Algemene sociale wetenschappen (‘de algemeenste studie die er bestaat’), en liep hij stage bij CNN in Washington, de stad waar zijn vader op dat moment correspondent was voor de NOS. ‘Daar mocht ik dan wachten op de auto waarin de openbaar aanklager in de Monica Lewinsky-zaak zat, vier uur lang met een microfoon in je hand hopen dat het raampje een keer naar beneden gaat, wat nooit gebeurde.’ In Washington leerde hij zijn Amerikaanse (inmiddels ex-)vrouw kennen, met wie hij drie dochters kreeg van nu 17, 15 en 12. Hij werkte enkele maanden op de NOS-redactie in Washington, werd achtereenvolgens buitenlandredacteur, eindredacteur en op zijn 29ste chef van de 24-uursredactie, waar hij leiding gaf aan tachtig man.

Naar Den Haag kon hij pas in 2008, het jaar dat zijn vader vertrok als hoofd van de Rijksvoorlichtingsdienst, een functie die hij na zijn journalistieke loopbaan jaren vervulde. Het was de onderlinge afspraak om niet tegelijkertijd in Den Haag rond te lopen. Ook zijn vader was ‘maniakaal’ met zijn werk bezig, zegt Van der Wulp: ‘We lijken in meer opzichten op elkaar: we zijn allebei van de grote lijnen, en we hebben dezelfde slome, monotone manier van praten. Al is het ook een veilige constatering om te zeggen dat ik iets losser ben dan hij.’

Beeld Martijn van de Griendt

Je vader was woordvoerder van Lubbers, je moeder fractieondersteuner van de CDA-gemeenteraadsfractie in Den Haag. Een echt CDA-gezin.

‘Dat zou je zeggen. Ik heb als kind zelfs CDA-stickers op lantaarnpalen geplakt, al ging het mij meer om het plakken dan om de christen-democratische traditie. Ik heb mijn ouders ook eigenlijk nooit als echte CDA’ers gezien. Ze stemmen al tijden geen CDA meer, ze zijn meer de sociale kant opgegaan.’

Je vader heeft een paar keer een opmerkelijke overstap gemaakt. Hij was journalist maar werd woordvoerder van Ruud Lubbers toen die fractievoorzitter was van het CDA. Daarna werkte hij bij de NOS als parlementair verslaggever, hoofdredacteur en Amerika-correspondent, tot hij weer woordvoerder werd bij de Rijksvoorlichtingsdienst.

‘Ik geloof niet dat zo’n carrièrepad nu nog zou kunnen. En je zou het ook niet moeten willen. Belangenverstrengeling is niet helemaal het woord, maar het lijkt mij goed als een journalist niet bij een politieke partij betrokken is geweest.’

Toch gebeurt het af en toe nog wel. D66-spindoctor Daan Bonenkamp werd onlangs hoofdredacteur van Tubantia.

‘Ja. Andersom komt vaker voor. De voormalige chef van de Haagse RTL-redactie, Kees Berghuis, is nu hoofd voorlichting bij de VVD. Het is niet voor niks dat mensen daarover praten. Ze denken: hé, hoe lopen die lijntjes? Ik zou zo’n overstap nooit veroordelen, maar in algemene zin straalt het natuurlijk wel af op de journalistiek. Mijn vader heeft het in die zin best bont gemaakt, omdat hij heen en weer ging. Al was dat wel in een andere tijd.’

Wil jij ooit hoofdredacteur van de NOS worden?

‘Dat was lang mijn ambitie. Voor mijn tijd in Den Haag stak ik bij de NOS voor alles mijn vinger op, ik deed elke twee jaar wat anders omdat ik zo snel mogelijk carrière wilde maken. Als ik er nu op terugkijk, denk ik dat dat met mijn vader te maken had. Hij was 36 toen hij hoofdredacteur van de NOS werd, dus ik dacht: als je 36 bent, moet je daar ongeveer zijn, dat is het ijkpunt. Toen ik op mijn 33ste solliciteerde als adjunct-hoofdredacteur en het niet werd, was ik ook echt pissig. Pas na mijn 40ste ben ik erachter gekomen dat je er best wat meer jaar de tijd voor mag nemen. En misschien hoeft het zelfs wel helemaal niet. Toen Marcel Gelauff vorig jaar vertrok, heb ik niet gesolliciteerd. Ik zie mijn huidige positie als de kroon op mijn werk.’

Beeld Martijn van de Griendt

Is het ook een interessante baan omdat je er op jouw positie voor politici toe doet?

‘Sinds ik Ron ben opgevolgd, app ik vaker direct met ministers en kan ik Rutte in noodgevallen direct opbellen met een vraag. Als ik een achtergrondgesprek wil voeren met een minister, zit ik dezelfde week nog op zijn of haar werkkamer. Dat is ook de reden dat ik nooit een correspondentschap heb geambieerd. De Amerika-correspondent van de NOS doet er in Amerika totaal niet toe.’

Je hebt die toegang tot de hoofdrolspelers natuurlijk alleen maar omdat ze via jou hun boodschap in het journaal willen krijgen.

‘Zo werkt het inderdaad, ik wil informatie en zij willen dat die informatie op een bepaalde manier naar buiten wordt gebracht. Je moet je voortdurend bewust zijn van de belangen. Wát ik vervolgens zeg, in het journaal of in een talkshow, wordt in real-time uitgetikt, ergens op het ministerie van Algemene Zaken, en vijf minuten later verschijnt het bij de ministers op hun telefoon. Soms bellen ze dan op, of hun woordvoerder belt, omdat ze vinden dat mijn analyse te veel naar één kant leunt, bijvoorbeeld.’

Is het niet een beetje tijdverspilling dat ministers dagelijks verslagen zitten te lezen van wat er in journaals en talkshows door duiders over ze is gezegd?

‘Vroeger kregen ze ook de knipselmap, dan hoefden ze niet vijf kranten te lezen. Maar toen ik hier net begon, verraste het me wel. Jeetje, echt alles wat ik zeg wordt letterlijk uitgetikt.’

Wat doet een duider de hele dag?

‘Kijken hoe de wind waait. Zoveel mogelijk in de buurt van de Tweede Kamer zijn en met mensen praten, een spoortje zoeken. Soms maak ik afspraken, soms kom ik een Kamerlid tegen bij de koffieautomaat met wie ik al maanden niet heb gesproken, die iets vertelt over de jeugdzorg. En dat tip je dan weer aan je collega. Het zijn allemaal achtergrondgesprekken. Politici willen niet altijd on the record, maar ze willen wel hun boodschap overbrengen. Het risico is dat de kijker mij, als ik me daarvoor zomaar laat lenen, gaat vereenzelvigen met politici. Als je uitlegt hoe iets werkt, is dat voor sommigen hetzelfde als er begrip voor tonen, het verdedigen zelfs. Voor mij persoonlijk werd dat in de coronatijd pregnant, omdat ik de persconferenties inleidde. Ik merkte dat mensen het verschil niet meer zagen tussen mij, Rutte en De Jonge. Ze dachten: hij weet wat ze gaan zeggen, dus hij hoort erbij.’

De maatregelen werden ook bewust naar de NOS gelekt, om draagvlak te creëren.

‘Om te kijken hoe ze zouden vallen, of om ze soepel te laten vallen. Het was opletten voor journalisten, omdat de vraag in hoeverre je gebruikt wordt toen nadrukkelijk kon worden gesteld.’

En? In hoeverre werden jullie gebruikt?

‘Ik denk dat ik daar hét antwoord nog steeds niet op heb. Aan het begin van de crisis was het nog moeilijk om achter die maatregelen te komen, dat lukte alleen door journalistiek spitwerk, met behulp van bronnen uit de periferie van de beslissers. Het was een kick als dat lukte. Het ging om beslissingen met een grotere impact op levens dan we ooit hadden gezien, en die beslissingen werden door een man of zes, zeven, genomen. Op een gegeven moment merkten we dat er iets veranderde. Dat de informatie makkelijker naar ons toe kwam en makkelijker werd bevestigd. En wij als journalisten bleven denken: wat goed dat we het hebben. Ik heb regelmatig tegen onze redactie in Hilversum gezegd: waarom moeten wij op zondag al vertellen wat het dinsdag waarschijnlijk gaat worden? Op een gegeven moment werd elke gelekte maatregel een pushbericht. Dinsdag scholen dicht. Of: scholen dicht nu echt een optie. Omdat die crisis zo lang duurde, en het zo’n repeterende cyclus was, vonden steeds meer mensen die pushberichtjes hijgerig worden. Die dachten: hou er alsjeblieft mee op, want je laat je voor het karretje spannen.’

Beeld Martijn van de Griendt

Maar het lukte niet om ermee op te houden?

‘Nee. Soms namen we ons voor het niet te doen, maar als we iets wisten, brachten we het toch weer. Ook die inleidingen bij de persconferenties hadden achteraf anders gemoeten. Ik praatte de tijd vol, waarin ik vertelde welke maatregelen er al waren gelekt. Dan zeiden mensen: daar heb je hem weer met z’n spoilers! En omdat het meer dan vijftig persconferenties waren, werd ik op een gegeven moment door sommigen als een soort woordvoerder van het kabinet gezien. Dat merkte ik door de manier waarop ik op straat werd bejegend, door tegenstanders van de coronamaatregelen. Ik was een landverrader of knechtje van Rutte. Ze riepen: ‘Ga je weer liegen?’ Soms werd ik benaderd door bezorgde mensen, die vroegen: hoe is het nou voor jou, om altijd in opdracht van de overheid dit en dit te moeten vertellen? Met Prinsjesdag was de stad slecht bereikbaar, dus toen ging ik met de trein. Dan komt er iemand naar je toe, half doorgesnoven, die vlak naast je gaat staan om je voor kankerlijer uit te schelden. Vaak filmen ze je met hun telefoon of met een bodycam. Dat zie je dan later terug op YouTube. Soms komt iemand met een normale vraag naar je toe, en ben je binnen twee minuten alsnog bij een verhaal over Rutte die pedofiel is.’

De NOS is ook enorm onder vuur komen te liggen. De logo’s zijn van de satellietwagens gehaald, hier in Den Haag is het NOS-bordje van de deur geschroefd.

‘Het is treurig dat het blijkbaar nodig is. Ik loop zelf nog steeds graag rond met een NOS-paraplu. Ik ben trots op waar ik voor werk. Vanuit veiligheidsoverwegingen wordt ons soms geadviseerd om de NOS-uitingen te beperken, dus de plopkap eraf, bij demonstraties en zo. Bij mij heeft dat minder effect, omdat ik zo vaak met mijn hoofd op tv ben.’

Zijn er ook mensen in je omgeving die zich tegen de coronamaatregelen hebben gekeerd?

‘Bij mij in de straat in Leidsche Rijn (wijk in Utrecht, red.) woont iemand met een omgekeerde vlag voor z’n huis, een bordje met ‘hier schudden we handen’ erop, boerenzakdoeken overal aan vastgeknoopt. Vriendelijke mensen. Afgelopen zomer was daar een feestje, en ik was als buurman uitgenodigd voor een biertje. Wat opviel was dat er veel mensen waren die elkaar van Facebook kenden. Het is een lifestyle, een soort bezigheid, samen tegen de overheid zijn. Ze herkenden me overigens wel. ‘Ben jij die van de NOS? Dus jij denkt dat het allemaal écht zo zit?’ Ik ben daar bezorgd over, want als je eenmaal ‘wakker’ bent, zoals zij dat noemen, is er bijna geen weg terug. Zij luisteren niet naar mij, en ik haak zelf ook af, want het heeft gewoon geen zin. In de Verenigde Staten zijn er inmiddels twee groepen met elk hun eigen waarheid. Als een krant als The New York Times misstanden rond Trump onthult, maakt dat niets uit, het raakt hem nergens. Sterker nog: het hélpt hem. En als het AD over grensoverschrijdend gedrag bij Forum voor Democratie schrijft, schrikt hun achterban ook niet.’

Tijdens de formatie van dit kabinet liet een D66-spindoctor jou in een achtergrondgesprek weten dat er bij informateur Johan Remkes tijdens de onderhandelingen ‘enige drank in de man’ zou zijn geweest. Jij vond dat zo’n verregaande ‘spin’, dat je besloot het op de NOS-website te melden.

‘Dit gebeurde tijdens een formatie die al maanden duurde. Ik vond het veelzeggend over de onderlinge verhoudingen dat een belangrijke partij de positie van de informateur zo actief probeerde te saboteren. Ik heb nog gecheckt of het een foutje was, een mislukt grapje, maar collega’s hadden hetzelfde te horen gekregen. Toen wist ik: dit is een soort campagne tegen Remkes. En ik vond dat ik dat moest melden, inclusief van welke partij het kwam. Remkes stuurde aan op een vierpartijenkabinet met de ChristenUnie naast VVD, CDA en D66, terwijl D66 liever met PvdA en GroenLinks wilde. Dus moest hij maar weg. Zoiets zal het zijn geweest. We hebben het geplaatst en de spindoctor in kwestie was heel kwaad. Nou, dat is dan zo. Ik heb zelf vrij snel het initiatief genomen om die relatie te herstellen, uiteindelijk moet je daar zakelijk in zijn.’

Xander van der Wulp Beeld Martijn van de Griendt

Laatst tweette Kamerlid Pieter Omtzigt een foto van de Hofvijver met een aantal gebouwen. Hij schreef erbij: ‘Avondwandeling in Den Haag. Overal is licht, behalve op één plek.’ Die ene plek was het Torentje.

‘Hij suggereerde dat Rutte niet aan het werk was. Want wat bedoelde hij anders? Gewoon zomaar een constatering dat er op een bepaalde plek geen licht brandt? Daarom reageerde ik door te zeggen dat er een Eurotop was in Brussel, een feitelijke mededeling. Ik kreeg online dagenlang Omtzigt-aanhangers achter me aan, op een nare manier – en Omtzigt moet dat gezien hebben in zijn tijdlijn, maar hij zei er niks van. Het verbaast me dat ook politici die ik hoog heb zitten, online gekke dingen laten gebeuren. Dit is een onschuldig voorbeeld, maar toch begrijp ik het niet. Er kwam geen uitleg van Omtzigt over wat hij bedoelde. Maar er zijn natuurlijk ook echt ernstige dingen gebeurd, zoals een filmpje van Forum voor Democratie met de titel ‘Rioolratten ontmaskerd’, over journalist Merel Ek van Hart van Nederland. Zij heeft daar echt last van gehad. Maar als je ze er bij Forum op aanspreekt, is het een grapje. Toen knapte er wel wat, bij mij. Het is puur kwaadaardig om zo bedreigingen en haatreacties uit te lokken.’

Praat je nog met Forum-Kamerleden?

‘Zelden. Omdat ze politiek nu veel minder van betekenis zijn.’

Ze verwerpen de rechtsstaat, maakt dat voor de NOS nog wat uit?

‘Dat maakt het wel ingewikkelder, maar ik praat met iedereen. Ik kan me overigens geen recent voorbeeld herinneren waarin ze voor het journaal werden geïnterviewd.’

In één aflevering van podcast De Stemming speculeren Joost Vullings en jij openlijk over drugsgebruik van Forum-leider Thierry Baudet. Kun je dat doen, zonder bewijs?

‘Dat deed Joost. En toen vroeg ik aan hem: kun je dat hard maken? Hij zegt het ongetwijfeld niet zomaar, dus hij zal er aanwijzingen voor hebben. We hebben ook een keer verteld hoe Baudet me vroeg om naar de Forum-ledendag te komen, want daar was voor mij ‘zeker ook wat te neuken’. Dat zijn dingen die in de podcast aan de orde komen en ergens anders niet. Overigens heb ik zelf geen bewijs dat Baudet aan de verdovende middelen zit, dus ik zou dat nooit beweren.’

Je permitteert je meer in de podcast. In een van de laatste afleveringen gaat het over het stikstofbeleid. En dan zeg je: ‘Weet je wat wij nodig hebben? Een premier die gewoon zegt: we gaan het doen.’

‘Dat is stelling nemen tegen de huidige werkwijze van de premier, bedoel je? Ik vind dat dit kabinet een tweeslachtige boodschap uitdraagt. Ze zeggen: we moeten stikstof reduceren, doorpakken, maar als er bezwaren klinken, dan gaan ze ineens naar iedereen luisteren en gaat het beleid op de helling. Ik vind dat je best kunt zeggen dat we een premier nodig hebben die een eerlijk verhaal vertelt, of in ieder geval een duidelijk verhaal. Overigens is het inderdaad zo dat dat me toen irriteerde. En ik denk dat je dat in de podcast kunt horen.’

Vullings zei dat je Femke Wiersma van BBB ‘BBBabe’ noemde, en dat hij zei: ‘Knip dat er maar uit, want dat kan op Twitter volledig uit context worden gehaald.’

‘O ja? Volgens mij zei ik juist: laat het er maar in zitten. Want volgens mij noemt ze zichzelf zo. Het moet niet plat worden, maar in de podcast mag het best wat luchtiger dan in het journaal. Er luisteren 130 duizend mensen, een jong publiek. Die bereik je niet als het alleen maar gortdroog en serieus is. Kritiek dat we te lollig doen leg ik vrij makkelijk naast me neer.’

Je voorganger Ron Fresen zei in een afscheidsinterview dat hij zich in de loop der jaren steeds meer ging ergeren aan de politiek. ‘Tot voor kort had ik altijd de neiging om de politiek te verdedigen als mensen zeiden: ‘joh, wat is dat voor een zooitje daar’. Maar de laatste tijd lukt dat steeds minder goed omdat ik het zelf ook een aanfluiting vind.’

‘Die momenten zijn er voor mij natuurlijk ook, als ik merk dat politici bewust bezig zijn om mensen tegen elkaar op te zetten, of met zo’n drankroddel. Dingen waarvan je denkt: dit is vies, dit heeft niets te maken met het land beter willen maken. Maar ik zou mezelf niet cynisch noemen, want dan is het tijd om een andere baan te zoeken. Ik zie sommige dingen best positief in, zoals de overwinning van BBB. Ik heb meerdere partijen groot zien worden uit het niks, dit is in ieder geval een partij die bereid is te praten over oplossingen.’

Fresen heeft in zijn boek Acht jaar Achtuur forse kritiek op hoe de NOS de toeslagenaffaire over het hoofd heeft gezien. Dat kwam door jalousie de métier; het was een primeur van Trouw en RTL Nieuws – maar ook doordat de redactie zich niet kon voorstellen dat dit op deze schaal zou gebeuren.

‘Ja, dat had anders gemoeten. Als RTL een primeur had op dit dossier, en wij belden woordvoerders van zo’n ministerie, dan gingen die dat verhaal keihard ontkennen of tegenspreken, soms maakten ze zelfs RTL-collega’s zwart. Zo van: je weet van wie het komt, die zit weer in zijn tunnel. En dan ben je geneigd het bij RTL te laten. Zij zijn erin gedoken, laten wij maar een beetje afstand houden.’

Ook onder invloed van zo’n woordvoerder die dat keihard gaat zitten ontkennen?

‘Dat denk ik wel.’

Pieter Omtzigt sprak na de val van het kabinet in 2021 over een ‘Haagse kliek’, over de ‘innige band tussen kabinet en Tweede Kamer en tussen kabinet en pers’, waardoor de toeslagenaffaire zo lang buiten beeld kon blijven. Deel je die analyse?

‘Ja, want wat er is gebeurd is gebeurd, jarenlang, zonder dat we daar aandacht voor hadden. Ik denk wel dat daarbij aangetekend moet worden dat Omtzigt regelmatig journalisten adviseert ergens in te duiken, en regelmatig is het ook niks. Dus er zijn grijstinten. Maar in dit dossier is hij doeltreffend geweest. Hij heeft met wat hij hier zegt natuurlijk deels gelijk. Als je tien keer naar een ministerie belt en ze zeggen tien keer dat het prima gaat, betekent dat niet dat het werk daarmee klaar is. Je moet zelf op zoek naar de mensen die – nu al jarenlang – het slachtoffer zijn en moeizaam worden gecompenseerd. Die zijn voor ons onzichtbaar geweest, terwijl we wel de voorlichters wisten te bereiken. Dat is pijnlijk.’

Beeld Martijn van de Griendt

Je bent vaker nee gaan zeggen tegen talkshows. Waarom?

‘In die coronatijd liep het uit de hand. Als politici niet wilden, werd ik gevraagd, vaak wekelijks. Dan zaten er twee boze ondernemers tegenover me en moest ik de kabinetsbeslissingen duiden. Er waren Op1-presentatoren die niet echt begrepen wat mijn positie was, en die vroegen: ‘Xander, dit kan het kabinet toch niet máken?’ Voor je het weet zit je het kabinet te verdedigen. Dus ik dacht op een gegeven moment: die politici gaan er maar lekker zelf zitten.’

Is het sowieso een goed idee, als journalist zo vaak aan een tafel vol meningen te zitten?

‘Het is een worsteling, dat werd me al duidelijk bij een van de eerste keren dat ik in De Wereld Draait Door zat. Er was afgesproken dat ik het politieke onderwerp zou inleiden, daarna zou Sywert van Lienden zijn mening geven. Maar drie minuten voordat we naar de studio liepen zei de redacteur: Matthijs wil tóch liever met Sywert beginnen, want die heeft een interessante analyse. En ja, Sywert zegt: er groeit een schimmel van onwaarachtigheid op deze coalitie, dit gaan ze niet langer dan twee maanden volhouden! Dus toen zat ik daar van: oké. Mijn analyse was dat er onenigheid was tussen VVD en PvdA, maar ook ambitie er samen uit te komen. Drie jaar later zat het kabinet de rit uit. Ik ben minder in talkshows gaan zitten omdat ik te weinig controle had over de richting van het gesprek. Terwijl ik dat in de podcast wél heb.’

Ben je iemand die graag de controle heeft?

‘Dat denk ik wel. Heel avontuurlijk ingesteld ben ik niet. Als je al meer dan dertig jaar bij een bedrijf werkt, zoals ik, denk ik dat je dat veilig kunt concluderen. Ik heb bij een studentenvereniging gezeten, Veritas in Utrecht, en ik kon me verbazen hoe mijn jaarclubvrienden de controle konden verliezen tijdens het uitgaan. Daar heb ik altijd met een soort bewondering naar gekeken. Dat sommige mensen zich zo laten gaan, en het later zelfs niet eens meer weten. Daar kan ik me niet in verplaatsen.’

Heb je ooit tijd voor iets anders dan werk en het co-ouderschap van je drie dochters?

‘Ik speel elke week een potje padel met vrienden. Ik kijk graag voetbal. En om de week spendeer ik het weekend met mijn vriendin, die in Friesland woont. Dat is het wel, want mijn werk is wel echt een 24/7-baan. En dat is soms belastend, voor mezelf en de mensen om me heen. Voorheen kon ik het echt niet accepteren als er iets gebeurde terwijl ik er niet was. Tot zo’n anderhalf jaar geleden deed ik ook de radio-uitzendingen om 7 uur ’s ochtends, terwijl ik vaak tot 1 uur ’s nachts bezig was geweest. Na een tijd merk je dat dat niet gaat. Ik kreeg echt hoofdpijn, enzo. Ik wil nu meer tijd met mijn kinderen doorbrengen, dus ik ben wel íéts minder maniakaal geworden.’

Pakt telefoon. ‘Gebeurt er eigenlijk nog wat? Helemaal niks! Ik heb nu dus vanaf 10 uur niet op mijn telefoon gekeken. Dat is toch goed van me? En er is dus helemaal niks gebeurd, nul.’

Dat relativeert ook wel weer een beetje.

‘Ja. Of ik heb dit interview gewoon fantastisch ingepland.’