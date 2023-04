Wouter Hamel worstelde deze week met een songtekst, maar een Koreaanse stoofpot maken hielp

Wouter Hamel: ‘Vaak ga ik als ik vastloop een paar uur koken.’ Beeld Erik Smits

Afgelopen week bestond voor Wouter Hamel (45) uit schrijven, worstelen, pas op de plaats maken en alles op z’n plek voelen vallen – in die volgorde. Een nieuw nummer schrijven is idealiter een mooi lineair proces, maar in werkelijkheid verloopt dat natuurlijk veel rommeliger. ‘Het liefst werk ik vanuit de tekst, die leidend is, en dat de muziek daarop volgt, maar in dit geval was het andersom: melodisch, harmonisch en ritmisch stond het nummer al, toen pas kwam de betekenis.’ Zijn getrainde oor en ritmegevoel produceren negen van de tien keer vanzelf de beat en melodie, maar de songtekst, het talige deel, vergt nog altijd noeste arbeid. ‘Voor schrijven zijn wel regels, maar uiteindelijk gaat het ook om ervaring, je vocabulaire vergroten en jezelf leren kennen, want introspectie maakt je boodschap rijker.’

En dan moeten de woorden en lettergrepen daarna nog maar net op de juiste klanken passen. Soms gaat dat vanzelf, maar meestal is het een chaotisch, licht frustrerend proces en moet er na foeterend ploeteren even worden ingegrepen. ‘Vaak ga ik als ik vastloop een paar uur koken.’ Afgelopen week maakte hij veel Koreaans (‘topokki en jjigae, een pittige stoofpot’), ter voorbereiding op zijn tour door Zuid-Korea, waar hij volgende maand weer naartoe gaat. Muziek schrijven is soms ook: iets even laten sudderen, als een Koreaanse stoof, het borrelen z’n werk laten doen en aan heel iets anders denken. Je verwonderen over de enorme verzameling tulpen – deels gekocht, deels gekregen van vrienden die langskwamen voor een etentje – die een heuse tulpenzee vormen. De frustratie voelen wegebben.

Tijdens het koken luisterde hij mee naar de muziek die zijn vriend opzette (die doof voor songteksten blijkt en alleen maar klanken hoort) en ‘wat ik dán toch allemaal hoor, de meest banale dingen die ik hier niet ga herhalen, maar vooral: hoe weinig moeite er in de teksten van de Spotify top-50 wordt gestopt. Dan vraag ik me weleens af waar dat worstelen van mij nou allemaal goed voor is.’ Nou? ‘Ja, toch wel voor het moment waarop de tekst en de muziek samenkomen en alles op z’n plek valt.’ Als een puzzel, of nou ja, een goed liedje dus.