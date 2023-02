Wij kwamen daar natuurlijk om eens een uurtje níét op die kuttelefoontjes te kijken

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week klaagt Katinka Polderman hartstochtelijk over bestellen via je telefoon.

Mijn zoon werd 7, en omdat er voor jarige jongetjes niets leukers bestaat dan bowlen, reden man, kind en ik naar de bowlingbaan. Het was een heel moderne bowlingbaan met sfeerlicht en een personeelstekort, en sinds kort kon je je drankjes bestellen door met je telefoon een QR-code te scannen.

Het was maandagmiddag, wij waren de enigen in het hele bowling- annex partycentrum.

We kregen een bonnetje met een QR-code, dat moesten we eerst scannen, daarna was het de bedoeling dat we de QR-code op de tafel zouden scannen. Op de website waar we dan terechtkwamen zouden we heel handig onze drankjes en nachootjes kunnen aanvinken en dan kwam de dame die twee meter verderop achter de bar naar ons stond te kijken de drankjes en de nachootjes brengen.

Hartstikke mooi bedacht, als je uitgaat van vlotte mensen met een nieuw model telefoon.

Ik heb een iPhone die best nog even meekan, met een barst in het scherm en de snelheid van een onwillig ezeltje, mijn internet is wegens omstandigheden vanaf de tiende van elke maand op en daardoor ook buitengewoon traag. Ik weet dus nooit hoelang ik moet wachten voordat ik zeker weet dat iets niet werkt.

De eerste twintig minuten van ons uurtje bowlen waren we alleen maar bezig met de QR-code. ‘Laat mij eens’ – ‘nee, je doet het verkeerd, eerst deze code’ – ‘nee dat vrouwtje zei toch net: eerst deze’ – ‘wacht nou, geef mijn telefoon gewoon even de gelegenheid om die site te laden’ – ‘je moet je hand over de andere sticker op het tafeltje houden, dat is de QR-code van de buren’ – ‘niet in het licht staan, dan ziet je telefoon de code niet’ – ‘doe anders eens met mijn telefoon, ik heb nog wel internet’ – ‘jij bent aan de beurt met gooien, als je straks hebt gegooid moet je even bij je instellingen veranderen dat je camera de QR-code meteen als QR-code ziet en niet als gewoon te fotograferen ding’ – ‘de site doet het niet’.

Terwijl wij daar kwamen daar natuurlijk om eens een uurtje níét op die kuttelefoontjes te kijken. Om dat ding heel diep in mijn tas te laten zitten, dat is namelijk de bedoeling als je een bowlingbaan bezoekt met een leuk groepje mensen: dat je die telefoon nou eens voor één uurtje niet onder je neus douwt – en dan even snel dat appje beantwoordt, en meteen even de mail bekijkt, en als je dan toch bezig bent even iets op Facebook zet, en goh, wat een grappig filmpje van de kat van de nieuwe vriend van Jolijn met wie ik altijd gym had in de brugklas, even liken, en wat voor weer wordt het eigenlijk morgen? – maar analoog met elkaar communiceert.

Ja ja, maar dat personeelstekort dan?

Er zijn legio oplossingen om bezoekers zelf hun bestellingen te laten opnemen. Formuliertjes, iPads van de zaak, een ouderwetse wandeling naar de bar, afijn, ik ben hier niet om oplossingen te bedenken, mijn functie op deze pagina is alleen klagen, dus verzin zelf maar wat. Eigenlijk is alles fijner dan een QR-code.