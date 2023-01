Wie mee wil doen aan de ‘clean girl’-beautytrend heeft vies veel geld en tijd nodig

Beeld Willemien Ebbinge

Als één beautytrend het afgelopen jaar groot was − wat heet: enorm − dan is dat de ‘clean girl aesthetic’, vooral bij de TikTok-generatie. Zet er een hashtag voor en je feed verandert in een zee van zacht glanzende, op het eerste gezicht make-uploze − en dus ‘natuurlijke’ − schoonheden. Haar wordt uit het gezicht in een knotje of paardenstaart gedragen, zodat deze natuur­lijke schoonheid extra wordt benadrukt. De teint is egaal en porieloos, de wenkbrauwen borstelig, de wangen roze en de lippen glossy.

Paradoxaal genoeg zijn er behoorlijk wat producten nodig om er zo ‘clean’ uit te zien. Dat wil zeggen: zonder oneffenheden en met glans op de juiste plekken (wel op de jukbeenderen, niet op het voorhoofd, wel op de lippen, niet op de kin). Daar komen heel wat serums, crèmes, highlighters, rouge, gloss en foundation aan te pas. Ook tegenstrijdig: de clean girl-esthetiek heeft op zichzelf niet heel veel te maken met schone of natuurlijke beautyproducten. Hoewel het een het ander natuurlijk niet uitsluit, is de focus niet per se om zo veel mogelijk duurzame of milieubewuste keuzes te maken. Het ‘schone’ zit hem dus meer aan de buitenkant, en zelfs dát is niet helemaal waar als je bij het reinigen van het cleane gezicht ziet wat er op de watjes overblijft.

Er zijn ook tegengeluiden, van mensen die de look ‘problematisch’ en ‘toxisch’ vinden. Die vallen vooral over het woord ‘clean’, omdat daarmee zou worden gesuggereerd dat iedereen die er niet glanzend en rozig uitziet, of die last heeft van acné, of die houdt van uitgesproken en kleurrijke make-up, dus ‘vies’ is. Het wordt daarnaast gezien als het verheerlijken van een geprivilegieerde levensstijl die voor weinigen is weggelegd, want wie beschikt over zo veel tijd en geld om eruit te kunnen zien alsof er geen tijd en geld aan is gespendeerd?

Sportschoollippen

Ondanks deze bezwaren lijkt het erop dat de clean look nog lang niet is uitgerangeerd. Integendeel, waarschijnlijk groeit-ie alleen nog maar in populariteit, vergezeld van gerelateerde beautytrends zoals de ‘gym lips’, de anti-mascarahype en het streven naar ‘rich girl hair’. Ter verduidelijking: gym lips is dus níét zoals je mond er uit zou zien na een work-out, maar hoe je je lippen zou opmaken als je naar de sportschool gáát (of je nu echt gaat of niet). Door deze trend maakt het lippotlood in de kleur van je mond en aangebracht net buiten de natuurlijke liplijn een verrassende comeback. Het potlood vormt de basis waarover je een trans­parante balsem of gloss aanbrengt (een naaldvrije manier om de lippen er voller uit te laten zien).

Mascara op andere plekken

De anti-mascarahype moeten we dan weer niet verwarren met de no-mascaratrend, want de anti-mascarafans zijn niet per se tegen mascara, maar meer tegen mascara op de traditionele plek. In plaats van op de wimpers wordt het kwastje van de mascara gebruikt om bijzondere make-uplooks te creëren op ooglid, jukbeenderen of waar dan ook.

Rijkemeisjeshaar

En dan ‘rich girl hair’, van dat dikke, gezond ogende, glanzende haar dat niet toevallig zo wordt genoemd. Want hoewel er uiteraard mensen zijn die van nature zijn gezegend met zulke weelderige lokken, kost het bemachtigen ervan meestal gewoon geld (wat dat betreft is dat clean girl-knotje een zegen). Het ziet er dus naar uit dat we het dit jaar heel druk gaan krijgen met het eruitzien alsof we nauwelijks tijd aan ons uiterlijk hebben besteed.

Vondst van de week

Van clean girl-beauty is het maar een kleine stap naar French girl-beauty. Een van die Franse schoonheden heeft nu haar eigen beautylijn gelanceerd. Garance Doré (47), journalist, illustrator en modeblogger van het eerste uur, heeft alle uiterlijke kenmerken van zowel de clean als de French girl: de schijnbaar make-uploze huid, vlekkeloos met uitzondering van de charmante sproetjes. Zo iemand van wie je heel graag wil geloven dat je er ook zo uit kunt zien, als je maar wist welke producten ze gebruikt. Onder de naam Doré brengt ze die skincare nu zelf op de markt, geïnspireerd door de producten in de Franse ­apotheek, met simpele, niet-agressieve ingrediënten gericht op het herstellen en hydrateren van de meest gevoelige huid. Ideaal om de natuurlijke schoonheid van de 35+-‘girl’ te bevorderen. wearedore.com, o.m. via cultbeauty.com