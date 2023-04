Wie klein woont, moet slim wezen bij de aanschaf van meubelen

Slaapbanken

Doorn in het oog of log bakbeest, het imago van de slaapbank is niet altijd terecht.

Van driezitter tot tweepersoonsbed: slaapbank Eliot klapt uit tot een ligvlak van 190 bij 140 cm en is daardoor niet geschikt voor de 2-meter lange mens. westwing.nl Beeld .

Tijdloos, minimalistisch en praktisch: de ‘BR02’-slaapbank van ontwerper Martin Visser voor Spectrum is een ontwerp uit 1960 en doet anno 2023 nog steeds dienst als eenpersoonsslaapbank, vanaf € 3.457. spectrumdesign.nl Beeld .

Het opgerolde Japanse futon matras van slaapbank 'Roots' kan platgelegd worden op het uitschuifbare FSC-gecertificeerde grenenhouten frame, € 489. deens.nl Beeld .

Wapper aan het handvat van poefbed ‘Arty’ en hij waaiert uit tot eenpersoonsmatras, € 371. kavehome.com Beeld .

Van eco-katoen tot wol: slaapbank Madison is te bekleden met stof naar wens, € 1.989. sasastore.nl Beeld .

De ‘Dublexo Frej’-fauteuils en -banken kunnen plat tot een- en tweepersoonsbed, vanaf € 1.072 en € 1.593. lumz.nl Beeld .

Slaapstoel

Een logge slaapbank is niet nodig om (onverwachte) gasten een comfortabele slaapplek te kunnen aanbieden. Slaapfauteuil ‘Eliot’ is overdag een riante leesstoel en kan ’s avonds worden getransformeerd tot eenpersoonsmatras, € 599. westwing.nl

Slaapstoel Elliot van Westwing Beeld .

MINITUIN

Zelfs bij gebrek aan tuin of balkon kunt u tuinieren. En ja, ook zonder groene vingers.

Helpende hand

Zoals zijn naam al doet vermoeden is de Nano Garden niet alleen klein, maar ook slim gefabriceerd. Zo hoeft u de pot hooguit eens in de twee à vier weken water te geven. Dat doet u door het waterreservoir bij te vullen, dat de bijbehorende capsule met grond en het groen dan blijft bevochtigen. Dan is er ook nog een groeilampje dat zorgt voor kunstmatig zonlicht. Of alles nog goed verloopt, is bij te houden in de app, die per type plant aangeeft welke hoeveelheid licht wenselijk is. En wie weet lukt het zo zelfs degenen zonder groene vingers om de meest gevoelige kruiden in leven te houden, € 80. pretapousser.com

Drie voor de prijs van één

Plantenpot, eettafel en binnentuintje: de ‘Boomerang’-tafel geeft ruimte aan een klein boompje in huis, het Belgische meubelmerk Fermetti maakt ’m op bestelling. fermetti.be

Geen omkijken naar

Voor kiemgroenten is slechts wat water nodig en een handige kiemschaal, zoals de Patella Crescenda van het Nederlandse House of Thol. Zaadjes kunnen gezaaid worden op het geperforeerde roestvrijstalen schijfje en zullen continu bevochtigd worden door het terracottaschaaltje met peervormig glazen waterreservoir, € 65. houseofthol.nl

Geveltuintje

Wist u dat u in veel gemeenten de stoeptegels grenzend aan uw gevel mag verwijderen om groen te planten en bij te dragen aan de biodiversiteit? Tijdens het NK Tegelwippen 2023 – van 21 maart t/m 31 oktober – gaan gemeenten zelfs de strijd aan om zoveel mogelijk tegels om te zetten in tuintjes. Om dat een beetje mooi aan te kleden biedt de Planttegel uitkomst: gemaakt van gerecycled plasticafval zorgt deze voor een omlijsting van uw nieuw aangeplante stukje groen, € 40. meltup.nl

Nano Garden Beeld Jeremie Pontin

‘Boomerang’-tafel van Fermetti Beeld .

Patella Crescenda van het Nederlandse House of Thol Beeld Elza van der Saag

Patella Crescenda van het Nederlandse House of Thol Beeld Elza van der Saag

Planttegel Beeld .

Planttegel Beeld .

De hoogte in

De planten in de ‘vertakkingen’ van de ‘Forest’-plantenpaal groeien met behulp van led-groeiverlichting ook binnenshuis, € 899. mother.life

Geïnspireerd op de zogeheten Deense rolkarren die tijdens bloemenveilingen af en aan rijden, ontwierpen Ex Interiors en Het Groenlab het ‘Green Cabinet’: een modulair plantenkastsysteem dat in de hoogte uitgebouwd kan worden, vanaf € 1.490. lensvelt.nl

Een scheidingswand in een kleine ruimte kan ook bereikt worden met een groene kamerverdeler, zoals de ‘Klimr Geo’, voorzien van een speels lijnenspel, waardoor het stalen frame er ook mooi uitziet als het nog niet volledig begroeid is, € 1.429.

Forest Beeld Bert Demasure

Green Cabinet, Lensvelt. Beeld .

Klimr Geo Beeld .

KLEINE KEUKEN

Weinig ruimte, toch koken.

3x compacte keuken

Ruimte besparen zit ’m in een slimme indeling: het kookeiland van The Cookery is daarom een stukje hoger dan gebruikelijk, waardoor er meer opbergruimte is. Ook over de spoelbak is nagedacht: die is smal, lang en ondiep. Zo is er voldoende ruimte voor twee grote pannen naast elkaar, en levert het onder de spoelbak wederom extra opbergruimte op. Dan de ronde kookplaten: dat zijn er drie, naast elkaar geplaatst, zodat u nooit over de pannen heen hoeft te reiken. Eten kan vervolgens aan de keukenbar. Prijs afhankelijk van gekozen samenstelling. thecookery.eu

Voor slimme keukensnufjes kunt u terecht bij het Italiaanse Fabita. Zo biedt het assortiment een ronde eettafel voorzien van inductie en zelfs een bijzettafeltje dat uw theepot warm houdt. Handig zijn ook de flexibele ‘Ordine’-inductieplaten, die u eenvoudig aan de muur bevestigt en daar alleen vanaf haalt om ze in gebruik te nemen, € 450. fabita.it

De klassieke pantry keert terug in het ‘Small Living Kitchens’-concept van Italiaans keukenmerk Falper. Op een oppervlakte van 2,5 vierkante meter heeft u al een designkeuken voorzien van luxe materialen en technische snufjes, netjes verborgen achter houten deuren en roestvrijstalen laden, prijs op aanvraag. falper.it

The Cookery Beeld Milan Hofmans

'Ordine’-inductieplaten van Fabita Beeld .

‘Small Living Kitchens’-concept van Falper Beeld .

Klemplankje

Uitstalruimte tekort? Bevestig de ‘Clamp Tray’ aan de vensterbank of keukenplank en u heeft een zwevend tableau voor ditjes en datjes. Doorsnede 25cm, € 93. navetsthlm.com

Eenpersoonskoffie

Wie genoeg heeft aan één of twee koppen koffie per dag, heeft er weinig baat bij om een hele bak filterkoffie voor zichzelf te zetten. Toch liefhebber van deze manier van koffiezetten? Dan biedt de compacte ‘Cup-One’ van klassiek koffieapparatenmerk Moccamaster wellicht uitkomst én hij neemt minder ruimte in dan zijn grote broer, € 209. moccamaster.nl

Keukenkrat

Het klassieke uitklap- en stapelbare keukenkrat in een veelkleurige uitvoering. Inhoud 20 liter, € 32. liewood.com

Klemplankje Clamp Tray Beeld .

Moccamaster Cup-One Beeld .

Keukenkrat Liewood Beeld .

OPBERGEN

Wandopbergers

Opklapbureau ‘Flip Desk’ is voorzien van handige vakken voor tijdschriften, notitieboekjes en schrijfwaar. Gemaakt van Forbo-linoleum, hout en staal, € 1.190. vij5.nl

Schoenenopberger ‘Hide’ verstopt van alles wat u normaliter in de gang zou kunnen laten slingeren: van schoenen, sjaals en tasjes tot sleutels, € 504,55. montanafurniture.com

Moeders mooiste is het misschien niet, maar eenpersoons-opklapbed ‘Single’ is wél snel weggewerkt tegen de muur, waar hij dient als een bureautje, € 1.499. sasastore.nl

Bijzetters

De ‘S’-vorm van bijzettafel Sentrum zorgt voor twee opbergvakken aan twee verschillende kanten van het tafeltje, met ruimte voor magazines en boeken, € 449. wouddesign.com

Vergaarbak en bijzettafel ineen: de houten ‘Parasol’ heeft een zwevend tafelblad met een opbergbak als poot. Verkrijgbaar vanaf de herfst, voor € 995. mazeinterior.se

Niet zichtbaar, maar ze zijn er wel: bijzettafel ‘Rotate’ is voorzien van wieltjes waardoor hij makkelijk naar een nieuwe plek te rollen is, € 392,50. andtradition.com

Dubbele functie

‘Lower East Seat’ is zitje én schoenenrek ineen, zodat u uw schoenen direct kunt opbergen bij het uittrekken, of bij de hand hebt bij het aantrekken, € 649. mazeinterior.se

De onderste laag van Ikea’s ‘Jättebo’-bank biedt verborgen opbergruimte, vanaf € 419 per module. ikea.com

Ontwerper Isabel Quiroga laat met haar Instagramaccount @highcostofcheap zien hoeveel fast furniture bij het grofvuil op straat belandt. Als tegengeluid moet haar personaliseerbare ‘Option’, die lamp en bijzettafel ineen is, een meubel voor het leven vormen. Hoogte lamp 170 cm, hoogte tafel 60 cm, € 1.850,-. isabelquiroga.com

Relatiebreuk

Zou het niet handig zijn als meubilair eerlijk door tweeën te verdelen is na een relatiebreuk? Of weer eenvoudig aan te passen naar een eenpersoonsbestaan?

Vriendschappelijk uit elkaar

Acda en De Munnik zongen er al in 2000 over: ‘Cd van jou, cd van mij’ is synoniem geworden aan het verdelen van gezamenlijk gekregen of gekochte spullen na het beëindigen van een relatie. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen, bedacht Peruaans creatief bureau Wunderman+Thompson ‘The Friendly Break-Up Collection’ voor de Argentijnse interieurwinkel FC Home & Deco. De aanleiding: het aantal scheidingen in Argentinië, dat sinds 2020 met 35 procent gestegen is. De oplossing: een conflictvermijdende collectie bestaand uit een puzzelvormig tapijt, tweedelige bank, tafel met acht poten en kubusvormige kast die makkelijk in tweeën op te breken zijn na een relatiebreuk.

Inkrimpen

Het uitbreidbare ‘Moebe’-bed kan van 90 tot 180 centimeter uitgeschoven worden en weer terug, € 1.070. moebe.dk

Door tweeën

Ieder een stukje kandelaar: buisvormige kaarsenhouder ‘Templo’ combineert met verschillende uiteinden in diverse kleuren, € 39,50. octaevo.com

Stapelgek

Kastencollectie ‘Collect’ van Nederlands meubelmerk Studio Henk is naar wens te stapelen, combineren en weer op te breken. De afgebeelde combinatie: € 4.709. studio-henk.nl

Voor in de boekenkast

Het boek Ruimte is een initiatief van opslagruimte-aanbieder Allsafe, met ruimtebesparende tips van interieur- en kleurexperts. € 35. allsafeshop.nl

De binnenkijkers in Pretty Small laten zien hoe groots geleefd kan worden met beperkte ruimte, € 39,90. gestalten.com

Tiny Homes-auteur Laura Denoyelle ontwierp en woonde zelf in een tiny house, dat ze een kleine oplossing voor een groot probleem noemt, € 26. borgerhoff-lamberigts.be

Huis op wielen

Riding solo: alternatieve woonvormen

De elektrische ‘EQV’-camper van Tonke in de modellen Cyclist en Hiker werd voorzien van een interieur van de hand van ontwerper Carole Baijings, met haar kenmerkende lichte kleuraccenten en zachte natuurlijke en duurzame materialen. En dat kost bijna net zoveel als een tiny house: € 117.000. mytonkeeqv.com

De luxe van vrijheid: dat is de gedachte achter de aluminium ‘Lume Traveler’-caravan van ontwerper Hein van de Laar. Een goed bed, slapen onder de sterren en een goed uitgeruste buitenkeuken met drie gasbranders om een degelijke maaltijd in de buitenlucht te bereiden, vanaf € 99.500. lumetraveler.com

Solo retreat

Alleen weg of alvast proeven van het alleenstaande bestaan? Op vakantiepark De Zanding in Otterlo, aan de rand van Nationaal Park De Hoge Veluwe, staat het Solo Retreat nummer 1. Dit tiny house is volledig ingericht op slechts één bezoeker. Een steuntje in de rug om het soloreizen te normaliseren. europarcs.nl

Solo Retreat nummer 1 Beeld .

Pop-up



Opblaasbad

Is uw badkamer niet uitgerust met een bad maar heeft u daar wel behoefte aan? Zet de elektrische pomp van opblaasbaar ligbad Tubble aan en u heeft in een mum van tijd een pop-upbad. Het enige waar u aan moet denken is om de afvoerslang in de buurt van een afvoerputje te hebben liggen. Er is een ‘Compact’-variant met een afmeting van 140 cm en een ‘Royale’ van 156 cm, € 139 en € 179. tubble.com

Zweefbureau

Van ieder raam is een bureau te maken met de stevige zuignap van het houten ‘Notadesk’-bureau, die overigens ook met een spanband aan allerlei objecten bevestigd kan worden, € 139. notadesk.com

Uitklapbar

Keukenkastje dat uit te klappen is tot keukenbar met opbergruimte in de voet van de tafel. ‘Modern Wood Kitchen Bar’, € 700. homary.com

Opblaasbaar ligbad Tubble Beeld .

‘Notadesk’-bureau Beeld .

Keukenkastje dat uit te klappen is tot keukenbar met opbergruimte Beeld .