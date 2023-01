Wie gun ik een loterijprijs van twee miljoen? Dat blijkt nog best een lastige vraag

Tijdens het deadliften vraagt Eva zich af wie ze een grote loterijprijs zou gunnen. Maar moet je dat iemand eigenlijk wel willen gunnen?

De PostcodeKanjer viel dit jaar in Heemskerk, op nog geen 10 kilometer van de fysio waar ik elke woensdagochtend samen met een stuk of wat andere sporthaters op gym zit. Een week eerder was ik nog naar de bioscoop in Castricum geweest, dat naast Heemskerk ligt, het kwam allemaal wel erg dichtbij nu. ‘Door twee bejaarde mannen’, zei Harry vanaf het fietsapparaat. ‘Ieder twee miljoen. Dat krijgen ze van hun levensdagen niet meer op.’

Sacha had het op tv gezien: het ging om de buurmannen Cees (76) en Leo (86). De een was 51 jaar getrouwd geweest, de ander 63 jaar, en allebei waren ze afgelopen jaar hun echtgenotes verloren. Daarna hadden ze veel steun aan elkaar gehad. Dat was nodig ook, want Cees zijn vrouw was nog niet begraven of zijn hond blies zijn laatste adem uit, en omdat ze alle drie slecht verzekerd waren, was hij van de ene op de andere dag in de schulden geraakt. Fijn dat dat nu was opgelost. Verder waren hun wensen overzichtelijk: Leo wilde een ballonvaart en Cees een nieuw fototoestel. In de gymzaal kwamen we tot de conclusie dat we het die twee van harte gunden, waarna we over konden naar de hamvraag, namelijk wat wíj zouden doen met twee miljoen. In het kort: iedereen wilde vaker op vakantie en niemand ging verhuizen, behalve ik, maar dat telde niet.

Tijdens het deadliften dacht ik nog wat na over dat gunnen.

Wie gunde ík zo’n prijs eigenlijk?

Nou, daar moest ik nog best even over nadenken.

Ja, twee ouwe lieverds uit het dorp verderop, dat was makkelijk gunnen, daar kon je weinig op tegen hebben. Je schatte ze vriendelijk in en als het toch van die types bleken te zijn die de hele dag vanachter de gordijnen staan te controleren of jij de biobak wel op de juiste manier aan de straat zet, had je daar zelf verder geen last van. Nee, het werd pas ingewikkeld als het bekenden waren. Hoe vaak had ik afgelopen jaren niet knarsetandend moeten toekijken hoe vrienden de ene overwaarde aan de andere regen zonder daar een minuut voor te hoeven werken? Zoiets was nog erger dan de loterij winnen, omdat sommigen er na de zoveelste klapper toch een beetje in begonnen te geloven dat het hun eigen verdienste was, iets wat loterijwinnaars zichzelf moeilijk kunnen wijsmaken.

Familie dan? Ook niet echt, ik zag nu al op tegen de etentjes waarbij je lief moest glimlachen als zij zuchtend vertelden over een sabbatical, even lekker opladen. Mijn enige vriendin in het dorp dan, een alleenstaande moeder? Oké, die misschien wel, met het risico dat ze met twee miljoen onmiddellijk haar biezen zou pakken, terug naar de stad, en ik dan zeker op zoek zou moeten naar een nieuwe vriendin, ja daaag, die dus ook niet. Nee, de enige die ik het oprecht gunde was mijn moeder, al was het maar omdat het geld uiteindelijk alsnog bij mij terecht zou komen.

Nu was ik die hele Cees en Leo alweer vergeten toen Sacha me een filmpje doorstuurde van Cees, van wie, verdomd als het niet waar is, het ongeluk werkelijk afgútste. In eerste instantie was hij blij geweest met zijn 2.804.761 euro, maar inmiddels was hij tot de conclusie gekomen dat hij er totaal niet van kon genieten, het was te laat, hij kon die blijdschap immers niet meer delen met zijn vrouw. Daarnaast had hij last van alle mensen die ineens iets van hem moesten, banken, beveiligingslui, krankjorum werd-ie ervan. ‘Je hebt gewoon geen leven meer’, zei hij met smartelijke ogen in de camera. ‘Maar ik doe de deur niet meer open, de ketting gaat erop. Ik wil rust.’

Gunnen wij het ’m, gunt-ie het zichzelf niet.