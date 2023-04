Wethouder Touria Meliani bestelt nooit kleding online: ‘Ik wil de stof in mijn handen kunnen voelen’

Touria Meliani in filmtheater The Movies in Amsterdam. Beeld Jordi Huisman, visagie: Jelleke van Rijsoort

Wat vind je bijzonder aan deze plek?

‘Als je dit filmtheater binnenstapt, is het net alsof je een mooie vintage jas aantrekt; de stoelen van rood velours en tapijten met art-decopatronen geven je het gevoel dat je je in een andere tijd bevindt. Dat vind ik superromantisch.’

Wie? Touria Meliani (53)

Waar? Filmtheater The Movies in Amsterdam

Werkzaamheden? Ze is wethouder Kunst en cultuur in Amsterdam

Kom je hier al lang?

‘Ik ben opgegroeid in het kleine Winterswijk, waar iedereen elkaar kende en met elkaar optrok. Toen ik in de jaren negentig naar Amsterdam verhuisde, zocht ik plekken op waar ik de dingen nu juist eens alleen zou kunnen ervaren. Dit filmtheater bood me die anonimiteit. Avondenlang zat ik hier in mijn eentje op de houten bankjes in de donkere hoeken van het café.

‘De afgelopen twee jaar werd het theater gerenoveerd, maar inmiddels heeft het zijn deuren weer geopend. Bij de verbouwing hebben ze bijna alles vervangen, maar met respect voor de tijdmachine naar begin vorige eeuw die The Movies is. Zo is het tapijt op de grond geïnspireerd op het origineel dat in de jaren zeventig is ontworpen door de toenmalige eigenaar Pieter Goedings. Veel gebruikte materialen hebben al een heel leven achter de rug. Het gietijzeren hekwerk en de lampen bijvoorbeeld, maar ook de houten lambrisering in de lobby: die komt uit het Amsterdamse café de Skeeve Skaes dat bij de Jaap Edenbaan lag. De verbouwing is ambachtelijk gedaan, en met veel liefde voor de materialen. Dat raakt me. Ik zeg altijd maar: de voering is ook belangrijk.’

Waar komt je liefde voor ambacht vandaan?

‘Ik ben ermee opgegroeid. Mijn moeder en tantes maakten alles zelf: borduursels, rieten manden, wandkleden, kleren, broden, yoghurt, karnemelk... Ik zou niet weten wat ze níét konden maken. Ik heb dat talent niet geërfd, maar mijn vijf zussen wel; die kunnen bijvoorbeeld fantastische tassen en kledingstukken in elkaar zetten. Vorig jaar is mijn moeder overleden. Vlak daarvoor leerde ze me nog citroenen in te maken: raspen, snijden, zout erbij, weckpot vullen, en dan drie weken wachten tot de citroenen klaar zijn. ‘Slow food’ heet dat tegenwoordig. Het is mijn laatste herinnering aan mijn moeder. Sinds haar overlijden koester ik traagheid en handwerk nog meer dan voorheen. Ik voel een nog sterkere verbinding met mijn nichtjes en tantes in Marokko.’

Komt dat gevoel van verbintenis ook terug in de kleding die je draagt?

‘Ja, ik hield mijn Marokkaanse roots lange tijd op de achtergrond, maar laat ze nu sterker naar voren komen. Mijn zussen en ik erfden de djellaba’s van mijn moeder. Net als kaftans worden die doorgegeven van ouder op kind. Ik hield niet zo van folkloristische kleding, maar inmiddels kijk ik er anders naar. Het is onderdeel geworden van wie ik ben en waar ik vandaan kom. Nu neem ik er details van over, die ik dan weer met moderne elementen combineer. Zulke lappendekens van verschillende stijlen verschijnen steeds vaker in Marokko. Onderdelen van vrouwelijke en mannelijke djellaba’s worden door elkaar heen gebruikt. Dat zie je ook terug in de jas die ik nu draag en daar heb gekocht.

‘Ik bestel nooit kleding online, want ik wil de stof in mijn handen kunnen voelen en in gesprek kunnen gaan met de maker: wat is dit voor materiaal, waar komt het vandaan? Daarom koop ik graag van ambachtsvrouwen, zoals mijn nichtje in Marokko. Ik vind het belangrijk om haar te ondersteunen. Verder is minstens de helft van mijn kast tweedehands; deels omdat ik perioden heb gekend met weinig geld, maar vooral omdat ik het leuk vind om naar markten te gaan en verhalen te horen.’

Jas

‘Deze jas heb ik op een markt in Marrakech gekocht. De zakken bestaan uit stukken Amazigh-wandkleed die aan elkaar zijn genaaid. Het is een traditioneel ding, met genoeg moderne tintjes. Hij is bijvoorbeeld gevoerd, dat zie je niet altijd.’

Broek

‘Deze broek heb ik laten maken door een Turkse kleermakerij op de Westerstraat, de Gouden Schaar. Ik had een gele wollen stof van de Albert Cuypmarkt meegenomen en zij gingen ermee aan de slag. Een paar weken later stonden ze trots te kijken hoe ik ’m aanpaste: ‘Dat is een goede broek, Touria!’’

Beeld Jordi Huisman

Trui

‘Op de mouwen van deze trui zijn de knoopjes genaaid waar je traditioneel djellaba’s mee dichtdoet. Op de rug is een gouden Fatimahandje bevestigd. Het velours materiaal zorgt voor een moderne twist.’

Touria Meliani - Op mijn plek Beeld Jordi Huisman

Tasje

‘De borduurtekening op dit tasje is ontworpen door Iraanse vrouwen. De baard van de man loopt over in het lange haar van de vrouw. Het is gemaakt door Afghaanse vrouwen die de Iraanse vrijheidsstrijd steunen.’

Touria Meliani - Op mijn plek Beeld Jordi Huisman

Armbanden

‘Deze armbanden zijn van mijn moeder geweest. Ze rinkelen wanneer ik mijn pols beweeg. Dat geluid troost me; het doet me denken aan hoe mijn moeder brood bakte.’