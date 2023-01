Welke idioot legt er nu een laptop op een pan heet water? Oeps, dat was Thomas zelf

Het was koud, de verwarming op de kamer van zijn zoon was kapot en Thomas wilde gewoon een lieve vader zijn. Dat werd hem niet in dank afgenomen.

De laptop van mijn zoon is overleden, terwijl hij toch echt pas een half jaar oud was (de laptop, niet de zoon). De laatste die er met zijn tengels aan zat was ik, dus is het begrijpelijk dat mijn zoon mij de schuld geeft. Onterecht, want het was een onfortuinlijke samenloop van onvoorziene omstandigheden.

De drie voornaamste daarvan waren dat het vreselijk koud was, de verwarming op mijn zoons kamer kapot was en ik een enorm lieve papa ben. De combinatie daarvan resulteerde erin dat ik een pan met heet water in zijn ijskoude bed legde, en hem toedekte met twee dekbedden. Het beoogde resultaat was een aangenaam warm matras wanneer hij een uur later naar bed zou gaan.

Daar kunnen ongelukken van komen, dat weet ik ook wel, ik ben niet achterlijk. Dus om die te vermijden deed ik twee dingen: ten eerste waarschuwde ik hem dat er een pan heet water in zijn bed stond, ten tweede balanceerde ik de laptop bovenop de dekenknoedel, op het hoogste punt, zodat hij als een soort zwevend plateau rustte op de twee dekens lager geplaatste pan. De gedachte was dat, indien mijn zoons puberbrein zou vergeten dat er iets in zijn bed verstopt was, hij gealarmeerd zou worden door de curieus geplaatste laptop.

Het werkte uitstekend, in die zin dat hij niet zomaar onder de dekens dook, maar het bouwsel registreerde en met gepaste voorzichtigheid ontmantelde. Vervolgens ging hij in bed liggen, klapte de laptop open, en zag dat die niets meer deed. Een korte inspectie wees uit dat het apparaat kletsnat was. Dus kwam mijn zoon naar boven stormen om verhaal te halen.

Ik legde het ding onder de keukenlamp, en zag door het ventilatierooster dat ook het interieur bedekt was onder een laag kleine druppeltjes. Snel schroefde ik de bodem eraf, en ging in de weer met wc-papier. Zonder resultaat, uiteraard.

Nu zult u hetzelfde zeggen als mijn zoon: welke idioot legt er nu een laptop op een pan heet water? Ik zal u hetzelfde antwoorden als ik toen deed: er zat een deksel op de pan, en twee lagen dekbed tussen de pan en de laptop. Het was misschien een rare actie van me geweest, maar het was onmogelijk dat heet water c.q. stoom zich een weg naar de laptop had gebaand. Rara politiepet.

Mijn hypothese: door de lage temperatuur in de kamer was de metalen behuizing van de laptop ijskoud geworden. Vlak boven het dekbed ontwikkelde zich een bel hete lucht, die zoals wij allen weten meer vocht bevat dan koude lucht. Vocht dat bij aanraking met het koude metaal direct condenseerde.

Om mijn analyse kracht bij te zetten, toonde ik hem dat de dekens zelf nog kurkdroog waren, dus dat er van stoom geen sprake kon zijn geweest. Ik was behoorlijk in mijn nopjes. Als het een moord was geweest, was mijn analyse CSI- of Sherlock Holmes-waardig.

Om onbegrijpelijke redenen vond mijn zoon het nog steeds mijn schuld. Om hem te paaien goot ik maar weer eens een zak droge rijst leeg over het kapotte apparaat. Ik probeerde te tellen bij hoeveel tablets en smartphones we dit al geprobeerd hadden, altijd zonder enig resultaat. Ik denk wel eens dat het de rijsthandelaars zijn die deze behandeling voor kapotte elektronica hebben bedacht. Nu ik erover nadenk: komen beide producten niet uit China?