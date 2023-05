Weekendwijsheid van Tjebbo Gerritsma: ‘Doe elke dag iets met tegenzin’

Tjebbo Gerritsma. Beeld Brunopress

Acteur Tjebbo Gerritsma (51): ‘Hoewel ik acteur ben en het dus nogal een groot deel van mijn werkzaamheden behelst, heb ik een hekel aan teksten leren. Daar komt bij dat ik van nature graag dingen uitstel. Dat gedrag zie ik ook bij mijn puber. Ik probeer altijd aan hem – en eigenlijk ook aan mezelf – uit te leggen: doe het nou meteen, dan voel je je daarna zoveel beter. Die teksten moet ik van mezelf elke dag oefenen, ik sta er speciaal vroeg voor op, hoe laat het de dag ervoor ook is geworden. Als ik een uur regels heb gestampt, voel ik me de rest van de dag een stuk relaxter en prettiger. Eigenlijk daag je jezelf steeds uit door iets stoms te doen. En meteen na de afronding van dat stomme taakje krijg je een beloning: een goed gevoel. Het is een kleine overwinning op jezelf.

‘Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met zo’n tegenzintaak. Na een etentje of feest bij ons thuis wil ik bijvoorbeeld altijd de keuken aan kant hebben voordat we gaan slapen. Als ik het niet doe en de volgende dag wakker word met een puinhoop beneden, start mijn dag niet fijn. Als de laatste om 3 uur naar huis gaat, zet ik toch nog even alle vaat in de afwasmachine, stofzuig ik en maak ik schoon, omdat ik weet dat de beloning de volgende dag zo lekker is. Als je iedere dag iets tegen je zin in doet, wordt het genieten groter. Je kunt het ook dwangmatig noemen, maar het werkt wel. Als ik om 4 uur ga slapen, weet ik ​precies hoe lekker het kopje koffie smaakt de volgende dag, in ​de​ brandschone keuken.’