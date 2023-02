Weekendwijsheid van Tim Knol: ‘Luister muziek op vinyl’

Tim Knol: ‘Als ik een album op vinyl luister, begin ik andere nummers na een tijdje te waarderen.’ Beeld Daniel Cohen

Singer-songwriter Tim Knol (33): ‘Ik kom uit het cd-tijdperk, maar ik ben dankzij mijn vader altijd bezig geweest met vinyl. Eerst omdat ik er niet aan mocht komen als kind, waardoor het erg interessant was, en later toen ik zelf platen begon te luisteren. Natuurlijk is het te gek aan streamen dat je alle muziek heel dichtbij hebt. Als je in de auto zit en zin hebt om The Beatles te luisteren, hoor je binnen twee seconden Here Comes The Sun. Maar die handigheid heeft ook een nadeel: je gaat bepaalde nummers skippen. Als je favoriete band of artiest een nieuw album heeft uitgebracht, heb je al snel een voorkeur voor bepaalde liedjes. Die krijgen al je aandacht, en de andere nummers verdwijnen naar de achtergrond. Terwijl dat juist de beste tracks kunnen zijn.

‘Als ik een album op vinyl luister, begin ik andere nummers na een tijdje te waarderen. Je kunt moeilijk skippen op een lp; je moet erheen lopen, de naald optillen, het nummer zoeken. Vinylliefhebbers beginnen vaak over de audiokwaliteit of nostalgie, maar voor mij gaat het om de rust en aandacht waarmee je een album beluistert. De liedjes waar je in eerste instantie mweh van dacht, blijken na een paar keer luisteren toch indrukwekkend. Op A Ghost Is Born bijvoorbeeld, een plaat van mijn favoriete band Wilco, sloeg ik telkens de track Theologians over. Nu is het mijn lievelingsnummer. Bij fans van mijn eigen muziek merk ik dat vinylluisteraars de B-kant meer waarderen dan de mensen die mijn muziek streamen. Logisch, want op vinyl draai je misschien juist die kant, terwijl streamers dan al de zes nummers daarvoor hebben geluisterd. Dan heb je wellicht wel weer genoeg Tim Knol gehoord.’