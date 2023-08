Weekendwijsheid van Soraya Riem: ‘Kijk doordeweeks een kookvideo en maak het gerecht in het weekend’

Soraya Riem Beeld Brunopress

Tiktokker Soraya Riem (30): ‘Hoewel ik heel wat receptenvideo’s opneem, maak ik zelf bijna nooit een gerecht van een kookvideo na. Niet omdat het aanbod gering is: tijdens een goeie scrollsessie op TikTok of Instagram kom ik de lekkerste gerechten tegen. Dingen die ik graag ook eens zelf zou eten, en dus sla ik die video’s op, maar dan kijk ik er vervolgens nooit meer naar.

Nogal jammer, want ik heb inmiddels een gigantische lijst met opgeslagen maar ongebruikte kookvideo’s op TikTok. Dat geldt geloof ik ook voor veel van mijn volgers, want als ik zelf een kookvideo upload, reageert er altijd wel iemand met: ‘Dit ziet er lekker uit, ik ga ’m opslaan om het daarna nooit te maken.’ Ik snap ook niet waarom de drempel om het zelf te gaan maken zo hoog is. Waarschijnlijk komt het deels doordat de recepten die ik opsla een lange bereidingstijd hebben, zoals pistache-crumble of zelfgemaakte marshmallows.

Kies dus een keer een makkelijker recept uit je lijst uit en ga dat maken, zou ik zeggen. Doe dat op avond waarop je veel tijd hebt, bijvoorbeeld in het weekend, en bekijk in de week ervoor die video vaak, zodat je er al zin in krijgt. Ga niet meteen voor iets supermoeilijks: je kunt ook je doodnormale pasta pesto eens upgraden door je pasta of pesto helemaal zelf te maken. Scroll gewoon even door je receptenlijst en maak een boodschappenlijstje. Een aantal weekenden geleden keek ik naar een video over French onion pasta, en die besloot ik meteen die avond te maken. Het was niet moeilijk, je moest alleen die uien ka­ra­mel­li­seren, en het was heerlijk. Als je jezelf ertoe zet toch zo’n recept te volgen, heb je daarna echt een lekker gevoel.’