Weekendwijsheid van Rob van Essen: ‘Ontspan je gezicht als je door de regen fietst’

Rob van Essen: ‘Regen is geen persoonlijke aanval, maar een beetje pech.’ Beeld Marie Wanders

Schrijver, vertaler en recensent Rob van Essen (59): ‘Het is een reflex als je in de regen fietst: je knijpt je ogen samen, spant je kaken aan en zet je gezicht op slot. Die reactie roept ook meteen de stemming op die erbij hoort. Net als alle fietsers fietste ik altijd zo door storm, sneeuw en buien, tot een vriendin van me vertelde dat ze probeerde haar gezicht te ontspannen in zulke situaties. Hé, dacht ik, dat is een goeie. Ergernis is een vervelende emotie, omdat je vooral jezelf ermee hebt. Wanneer je geërgerd door een bui fietst, roep je juist meer ellende op. Dat is makkelijker gezegd dan (niet) gedaan, want het is zo’n natuurlijke reactie. Toch kan het helpen om lekker rechtop te blijven zitten met een lichte lach en de regen over je heen te laten komen.

Als je gewoon blijft zitten, besef je dat die regen geen persoonlijke aanval is, maar een beetje pech. Het is een leefregel die je uiteindelijk pars pro toto op je hele leven kunt betrekken, want alles kan regen zijn. Voor mij is een slechte recensie ook een soort bui, waar ik het liefst in volkomen gemoedsrust doorheen wil fietsen. Er zijn heel veel regenbuien in je leven die niets met water te maken hebben.

Laat je niet overvallen door wat regen, laat de verbeten gemoedstoestand los, want dat werkt heel lang door. Je stemming wordt serener en gelatener als je je overgeeft aan wat er gebeurt. Tegelijkertijd blijft het een streven om volkomen ontspannen door de regen te fietsen, maar ik neem het mezelf ook niet al te kwalijk als het niet helemaal lukt. Hoe vaker je het oefent, hoe makkelijker het wordt. Als je het een keer hebt gedaan, weet je dat het werkt. Nat word je toch wel.’