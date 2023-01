Weekendwijsheid van rapper Sjaak: ‘Doe niet groot, doe niet klein’

Rapper Sjaak thuis. Beeld Valentina Vos

Muzikant Sjaak (37): ‘Als ik geboekt ben op een festival of privéfeest wil iedereen graag de oude nummers horen. Dan ben ik op een feest van iemand die inmiddels 30 is met twee kinderen, maar op z’n 15de altijd een nummer meezong wat ik samen met Appa maakte: Ik heb schijt (aan de overheid). In dat nummer rap ik: doe niet groot, doe niet klein. Met ‘doe niet groot’ bedoel ik dat je niet stoer moet doen.

Je bent bijvoorbeeld ergens wat aan het drinken, en je bent lekker met jezelf bezig of met je vrienden, maar iemand zit de hele tijd naar je te kijken. Als je vraagt waarom hij zo kijkt, zegt-ie bijvoorbeeld dat je gezicht hem niet aanstaat. Zo’n persoon doet groot. Vroeger zou ik wel weten wat ik dan zou doen, maar zo ben ik allang niet meer. Dat is heel lang geleden, toen ik nog geen vrouw en kind had. Nu denk ik tjongejonge jonge, en zeg ik: ‘Hé, sorry joh, dat ik zo’n gezicht heb. Wil je wat drinken?’

Maar je moet ook niet klein doen. Wees geen kleine bitch, man up. Je kunt dat gebruiken voor veel dingen: ga wat doen, wees niet lui en klaag niet, ga een boek lezen. Maar het betekent ook dat je voor jezelf moet opkomen. Het komt erop neer dat je gewoon normaal moet doen. Je moet een balans vinden tussen klein en groot, en in het midden eindigen. Eigenlijk rapte ik na ‘doe niet groot, doe niet klein’: ‘glas in je gezicht is niet zo fijn’. Maar die laatste zin heb ik voor nu maar weggelaten. Ik moet het wel een beetje netjes houden in het magazine van de Volkskrant.’