Weekendwijsheid van Pip Pellens: ‘Neem altijd een verjaardagskaart mee in je tas, voor noodgevallen’

Pip Pellens Beeld Pim Wessels

Actrice Pip Pellens (29): ‘Als ik midden in een intensieve draaiperiode zit, voor een film of serie, leef ik bijna volledig uit mijn tas. Ik ga naar huis om te eten en te slapen, en meteen daarna vlieg ik weer naar de set. Eigenlijk is de set dus mijn tweede huis; ik zie de mensen die er werken ontzettend vaak. Ook al draaide ik soms al maanden met dezelfde crew en cast, het gebeurde vaak dat ik alsnog vergat dat iemand jarig was. Dan voelde ik me altijd superlullig.

‘Tot ik er iets op vond: tegenwoordig draag ik altijd een verjaardagskaart met me mee. Het weegt bijna niks, en ik heb in geval van nood een manier om iemand een lieve boodschap te geven. Probeer ’m zo in te pakken dat-ie niet kreukt en indien nodig kun je hem meteen gebruiken.

‘Ik hou heel erg van kaartjes schrijven. Dat heb ik denk ik van mijn moeder, die heeft voor iedere situatie meerdere kaartjesopties in huis. Ik heb zelf ook een mandje in mijn studeerkamer, met postzegels erbij en op categorie gesorteerd: voor een nieuwe woning, een kindje dat is geboren of een overlijden. Maar ook als er van zo’n situatie geen sprake is, kan het leuk zijn een kaartje te sturen, gewoon om even iets liefs te zeggen. Als ik naar een winkel ga waar ze kaarten verkopen haal ik er nooit één, maar meteen drie, of vijf. Zo spaar ik ze een beetje op. De kaartjes die ik mijn tas bewaar, gebruik ik maar eens per twee maanden. Niet heel vaak, nee, maar onmisbaar als iemand jarig is en niemand eraan heeft gedacht iets leuks te doen.’