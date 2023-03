Weekendwijsheid van Pia de Jong: ‘Knip en plak iedere dag in een boekje’

Pia de Jong Beeld Mariët Mostert

Schrijver Pia de Jong (62): ‘Ik knip iedere dag iets waar ik blij van word uit; uit de krant, een tijdschrift of een folder uit de brievenbus. Dat kan van alles zijn. Een rake column, een cartoon, een kindertekening. Vroeger deed ik dat al op school, dan plakte ik bijvoorbeeld allerlei citaten in m’n agenda. Ik ben er nooit mee gestopt. Je kunt de knipsels met een magneetje op de koelkast plakken of de keukenkastjes ermee behangen, maar zelf plak ik ze het liefst in een boekje. Zo creëer je je eigen moodboards, helemaal schermloos – dat kan niet op Pinterest of Instagram – en alleen voor je eigen ogen. Je wordt niet overdonderd door het enorme aanbod, en omdat je boekje alleen voor jezelf is, kun je weer net zo onbevangen knippen en plakken als toen je een kind was.

Zo’n inspiratieboekje is een soort gereedschap om voor jezelf duidelijk te maken hoe je in het leven staat. We zien de dingen niet zoals zij zijn, maar zoals wij zijn, zoals schrijfster Anaïs Nin het ooit zei. Met een schaar en lijmpot – ik heb zo’n ouderwetse met een kwastje in het deksel – ben je op je eigen manier bezig de wereld te snappen en te ordenen, zodat die zich niet alleen maar aan je opdringt. Als ik me somber voel, is het altijd fijn te weten waardoor ik ook alweer geïnspireerd was.

Ik kijk nu al een week naar het uit de krant geknipte paard van Kees van Dongen uit de tentoonstelling in Laren, waar ik nu door de ziekenboeg thuis helaas niet heen kan. Heerlijk, zo’n thuismuseum. Ik zie er van alles in. Meer misschien nog dan wanneer ik het paard in het museum zou zien.’