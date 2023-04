Weekendwijsheid van Paul van Tongeren: ‘Niets is natuurlijk en gewoon, dus vermijd het gebruik van die woorden’

Paul van Tongeren Beeld Jiri Buller

Filosoof Paul van Tongeren (72): ‘Nietzsche schrijft in De vrolijke wetenschap: ‘Ik wil steeds beter leren het noodzakelijke van de dingen als mooi te zien: dan zal ik een van die mensen zijn die de dingen mooi maken. Amor fati: laat dat voortaan mijn liefde zijn!’

Hoewel dit een prikkelende gedachte is, denk ik dat liefde voor het lot voor veel mensen wat te veel gevraagd is. Er zijn te veel dingen om ons heen waarvan het moeilijk is om ze ‘mooi’ te maken. Wat we wel kunnen doen, is beginnen met de dingen bijzonder maken, bijvoorbeeld door ze niet als ‘gewoon’ te zien. Dat probeer ik zelf dagelijks te doen, door het gebruik van stopwoordjes als ‘gewoon’ en ‘natuurlijk’ zo veel mogelijk te vermijden. Uitdrukkingen als ‘Het zit gewoon zo’, of ‘Het gaat natuurlijk om’ halen alles wat bijzonder is weg. De kunst is juist om aandacht te hebben voor het gegeven dat er iets is, ook al is het vervelend. Er is een verschil tussen het ‘wat’ en het ‘dat’: ook als je pijn voelt, kun je je er soms ineens over verwonderen dat je dat voelt, en op die manier toch iets bijzonders ervaren aan dat wat je liever niet zou hebben.

‘Gewoon’ en ‘natuurlijk’ vermijden is moeilijker gezegd dan gedaan. Het is zo’n ingeslepen manier van spreken in onze omgeving, dat je moeite moet doen om het af te leren. Inmiddels ben ik er vrij vaardig in geworden. Als mensen om mij heen deze woorden gebruiken wijs ik ze er ook op, want helemaal niks is gewoon.’