Weekendwijsheid van Mensje van Keulen: ‘Zoek doordeweeks spelende hondjes op’

Mensje van Keulen: ‘Ken je het gedichtje van Godfried Bomans, dat eindigt met: ‘Ik wou dat ik twee hondjes was/Dan kon ik samen spelen’?’ Beeld Annaleen Louwes

Schrijver Mensje van Keulen (77): ‘Voor verstrooiing ga ik graag naar de bioscoop, kijk ik de serie Succession of lees ik een boek, maar het allerliefst ga ik naar het Beatrixpark in Amsterdam. Deels is dat omdat daar twee enorme, bijzondere bomen staan. Ik heb ze Romeo en Julia gedoopt. Het zijn twee laaghangende treurbeuken, die helemaal naar elkaar toe zijn gegroeid. Alsof je in een perfect ronde tempel staat.

Als ik die bomenpoort uitloop, ga ik graag op een bankje zitten om naar de honden te kijken die worden uitgelaten. Daar word ik altijd vrolijk van, als ik ze zie spelen in de hondenweide. Ken je het gedichtje van Godfried Bomans, dat eindigt met: ‘Ik wou dat ik twee hondjes was/Dan kon ik samen spelen’? Als je al die honden ziet rondrennen hoef je zelf geen hondje meer te zijn, want kijken is genoeg. Ze zijn ontzettend grappig. De baasjes staan er maar een beetje bij. Volgens mij is het voor hen ook een soort daten. Pas als de hondjes te erotisch doen, grijpen de baasjes in.

Daarna loop ik terug via de kruidentuin met prachtige kruiden die namen dragen als Jan op de preekstoel en Knikkend nagelkruid. Als ik mijn magische rondje heb gelopen, kan ik er weer tegenaan. Je kunt de hondenwei het beste bezoeken op een doordeweekse dag in de winter, want dan zijn er nauwelijks mensen, op de uitlaters na. Gister zag ik een klein hondje dat kwispelend onder een grote doorliep, en daarna twee zwarte die samen aan het rollebollen waren. Het leek alsof de een met z’n schaduw in de weer was. Ten slotte loop ik naar huis, terug naar mijn kat, die geen poepzakje nodig heeft.’