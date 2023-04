Weekendwijsheid van Melody Klaver: ‘Veeg je handen tijdens het eten af aan je sokken’

Melody Klaver Beeld Isabel Sanchéz Olid

Actrice Melody Klaver (32): ‘Als je studeert, leef je net wat makkelijker dan normaal. Toen ik op de Toneelacademie zat, kookte ik altijd eenpansgerechten uit een grote wokpan: pasta, rijst, paëlla. Je kunt binnen een uurtje eten en meteen door naar de avondles, voorstelling of lezing. We deden het niet alleen omdat het makkelijk was, maar vooral om zo min mogelijk afwas te hebben. Gewoon met z’n allen uit dezelfde gigapan eten, zodat je alleen die pan en wat vorkjes hoeft af te wassen. Gezellig én efficiënt.

‘Tijdens het eten hadden we natuurlijk geen servetten, en keukenrollen kocht ik ook nooit, maar ik deed wel altijd netjes mijn schoenen uit als ik ergens binnen was. Dat doe ik trouwens nog steeds. En hoe makkelijk is het om gewoon even je vieze vingers aan je sokken af te vegen als je toch schoenloos aan het eten bent? Natuurlijk moet je voor en na het eten je handen wassen. Maar als je lekker aan het dineren bent, heb je niet altijd zin om naar de kraan te lopen voor die ene aardappel die je hebt aangeraakt. Met een broek doe je een paar dagen voordat je ’m in de was gooit, maar die sokken gooi je een paar uur na het diner toch in de wasmand. Ik ben blijkbaar niet de enige die z’n sokken op deze handige manier gebruikt, want ik zag laatst een TikTok-filmpje voorbijkomen van iemand die dit ook vaak doet. Maar onthoud: als je dit studententrucje gebruikt, moet je wel op blote voeten naar bed. Of met slaapsokken.’